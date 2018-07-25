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среда, 25 июля 2018 12:34

Ученые выяснили, в чем секрет долгой молодости

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Ученые выяснили, в чем секрет долгой молодости
Употребление сыров может замедлять процесс старения организма. Фото: medporada.in.ua

Употребление сыров может замедлять процесс старения организма и увеличивать среднюю продолжительность жизни.

Об этом заявили ученые из Италии. Результаты своих исследований опубликовали в журнале Nature Medicine.

Ученые провели эксперимент на лабораторных мышах - те грызуны, которые регулярно получали сыр, жили дольше. А все благодаря полиамину, который там содержится.

Под действием полиамина клетки организма интенсивно избавляются от токсинов и собственных дефективных фрагментов. Этот процесс полезен для сохранения здоровья и даже может способствовать омоложению.

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Люди, которые регулярно употребляют сыр, менее склонны к ряду опасных болезней, в частности гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Риск развития сердечной недостаточности у любителей сыра на 40% ниже, чем у тех, кто не ест этот продукт.

Напитки, которые помогают снизить давление, улучшить работу печени, органов пищеварения и улучшить работу мозга, готовят из фруктов и овощей. Это связано с содержанием в них волокон, витаминов, минералов и множества целебных свойств.

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