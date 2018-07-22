Топ-5 напитков, которые очищают организм и улучшают работу головного мозга

5 лучших напитков, которые улучшают работу организма. Фото с открытых источников

Напитки, которые помогают снизить давление, улучшить работу печени и органов пищеварения, и даже улучшить работу мозга.

А готовят их из из фруктов и овощей, и это связано с содержанием в них волокон, витаминов, минералов и множества целебных свойств, передает TerraWoman.ua.

1.Фруктовий микс

Нужно порезать папайю, грушу и персик на мелкие кусочки, добавить чайную ложку имбирного порошка и измельчить в блендере с небольшим количеством воды. Кроме того что напиток эффективен для улучшения пищеварения, уменьшает воспаления и очищает кишечний тракт, он содержит вещества, которые улучшают приток крови к мозгу.

2. Бананово-черничный коктейль

Один банан, порезанный на кусочки банан измельчить в блендере с 250 граммами черники и одной ложки льняного масла до однородности. Мощные свойства этих фруктов делают напиток прекрасным для стабилизации работы нервной системы, улучшают память и зрение.

3.Вишнево-клубничный сок с черникой и авокадо

250 грамм черники, 100 грамм клубники, столько же вишни и четверть авокадо, измельчить в комбайне вместе с чайной ложкой льняного масла и небольшим количеством воды. Коктейль помогает улучшить и восстановить кожу благодаря антиоксидантам, которые содержатся в ингредиентах, в частности в чернике, а также стимулирует работу головного мозга. Напиток может стать отличным началом дня.

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4.Зелений смузи

Два яблока, три стебля сельдерея, полстакана нарубленного салата, небольшой банан, полстакана лимонного сока, средний пучок петрушки и полстакана воды. Взбить в блендере и процедить.

Можно охладить и пить в течение всего дня.Смузи быстро очистит весь организм от токсинов, и сохранит энергию для продуктивной работы организма.

5.Тропичний микс

До однородности взбить два банана вместе с соком небольшого апельсина, небольшим количеством меда и жидкой ванили. Напиток помогает снизить артериальное давление, регулировать уровень холестерина, триглицеридов и предотвращать развитие проблем с сердцем.

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