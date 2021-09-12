Ученые выяснили, как можно предcказать тяжесть течения Covid-19

Эксперты из Нью-Йорка разработали уникальный тест. Фото: Pixabay

Эксперты из Нью-Йорка разработали уникальный тест. Он способен предсказать тяжесть течения коронавирусной болезни. Он позволит заранее выявлять людей с повышенным риском осложнений. Ученые надеются, что полученные данные позволят эффективнее находить людей из группы риска и вовремя оказывать им медицинскую помощь.

Американские эксперты заметили существенные различия в показателях крови этих двух категорий пациентов. Так, специалисты обнаружили, что те пациенты, у кого зафиксировали высокий уровень антител к двухцепочечной ДНК или к фосфатидилсерину в 90% случаев сталкивались с тяжелыми симптомами коронавируса.

Однако только у четверти тех, кто перенес заболевание с осложнениями, показатели были повышены – таких 24%.

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Ученые пояснили, что ухудшение состояния пациентов не всегда было связано с увеличением концентрации антител или фосфатидилсерина в организме. Однако, если рост наблюдался, это с высокой вероятностью указывало на осложнения COVID-19.

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