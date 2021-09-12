Ученые выяснили, как можно предcказать тяжесть течения Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Просмотров: 477
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
1 Просмотров: 2007
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
Просмотров: 1035
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 2961
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 27963
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 792
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 423
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3420
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 405
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 657
Фото
Все фото
0
3
9
24
14
Медики назвали полезный продукт для завтрака
Медики назвали полезный продукт для завтрака
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В торговых центрах столицы заработают пункты вакцинации: когда и что будут колоть
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
Видео
Все видео
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Минздрав анонсирует два Сovid-сертификата: как их использовать
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Локдаун в Украине неизбежен - Кузин
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2304
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 12114
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2664
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1476
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1251
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 414
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
воскресенье, 12 сентября 2021 03:29

Ученые выяснили, как можно предcказать тяжесть течения Covid-19

  Комментировать
Ученые выяснили, как можно предcказать тяжесть течения Covid-19
Эксперты из Нью-Йорка разработали уникальный тест. Фото: Pixabay

Эксперты из Нью-Йорка разработали уникальный тест. Он способен предсказать тяжесть течения коронавирусной болезни. Он позволит заранее выявлять людей с повышенным риском осложнений. Ученые надеются, что полученные данные позволят эффективнее находить людей из группы риска и вовремя оказывать им медицинскую помощь.

Американские эксперты заметили существенные различия в показателях крови этих двух категорий пациентов. Так, специалисты обнаружили, что те пациенты, у кого зафиксировали высокий уровень антител к двухцепочечной ДНК или к фосфатидилсерину в 90% случаев сталкивались с тяжелыми симптомами коронавируса.

Однако только у четверти тех, кто перенес заболевание с осложнениями, показатели были повышены – таких 24%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакцинальная кампания в Украине побила рекорд

Ученые пояснили, что ухудшение состояния пациентов не всегда было связано с увеличением концентрации антител или фосфатидилсерина в организме. Однако, если рост наблюдался, это с высокой вероятностью указывало на осложнения COVID-19.

Немецкая компания BioNTech представит вакцину против коронавируса для детей от 5 до 11 лет.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые выяснили, как можно предcказать тяжесть течения Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
31
 1 Просмотров: 27963
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном &quot;Металлисте&quot;
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
 Просмотров: 12114
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 11052
Приказали перевести украинский язык на латиницу
Приказали перевести украинский язык на латиницу
 1 Просмотров: 7092
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 5985
Здоровье
Covid-19 в Киеве: за сутки умерло шесть человек
Covid-19 в Киеве: за сутки умерло шесть человек Просмотров: 108
Прививочная кампания установила новый рекорд
Прививочная кампания установила новый рекорд Просмотров: 198
Какая область лидирует по количеству новых случаев Covid-19
Какая область лидирует по количеству новых случаев Covid-19 Просмотров: 576
BioNTech разработала вакцину для детей от 5 лет
BioNTech разработала вакцину для детей от 5 лет Просмотров: 90
Учителей начинают вакцинировать в школах
Учителей начинают вакцинировать в школах Просмотров: 279
Больше всего комментируют
7
Россия ведет войну против Украины, но мир сплоченный только в Facebook - Зеленский
5
У Путина отреагировали на слова Зеленского о полномасштабной агрессии РФ
4
Магучих объяснила очередное фото с россиянкой
4
Украинская армия может освободить Донецк и Луганск - секретарь СНБО
2
Зеленский: "Мы выстояли, не утонули"
Голосов: 32
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть