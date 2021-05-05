Ученые установили, почему некоторые люди живут более 100 лет

От серьезных возрастных заболеваний долгожителей защищают механизмы репарации ДНК

Ученые из Италии, которые представляют Болонский университет, детально изучили геном долгожителей. Они установили, почему некоторым людям удается жить больше 105 лет, об этом пишет Medical Xpress.

В исследовании итальянских ученых приняли участие 81 долгожитель, возраст которых был 105 лет и старше. Специалисты изучили их генетику, а для проведения сравнительного анализа привлекли еще 36 добровольцев. Они были из этого же региона, а возраст – 68 лет. У испытуемых взяли образцы крови, после чего провели секвенирование генома, чтобы выявить различия между младшей и старшей группами. В результате эксперимента ученые зафиксировали пять генетических изменений, которые были распространены у людей в возрасте 105-110 лет. Они касались двух генов - STK17A и COA1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семь простых правил, чтобы продлить жизнь

Также эксперты из Италии изучили, сколько произошло естественных мутаций. Оказалось, что у долгожителей более низкая нагрузка мутаций практически во всех изученных генах. По словам профессора иммунологии Болонского университета Клаудио Франчески, от возрастных серьезных заболеваний долгожителей также защитили механизмы репарации ДНК.

Японские ученые нашли связь между скоростью употребления пищи и долгой жизнью. В результате проведенного исследования удалось выяснить, что более медленное поглощение блюд тормозит процесс развития ожирения, сообщает British Medical Journal. Участники эксперимента, которые ели медленно и старались тщательно пережевывать пищу, реже страдали от избыточного веса, чем те, кто съедал свою порцию быстро. Известно, что маленькие кусочки пищи, которые попадают в желудок человека, перевариваются и распадаются на микроэлементы намного быстрее.