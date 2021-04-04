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воскресенье, 04 апреля 2021 22:19

Ученые предупредили об опасности употребления горячего чая

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Ученые предупредили об опасности употребления горячего чая

Турецкие ученые предупредили об опасности употребления горячего чая, пишет газета Cumhuriyet.

Ученые в течение нескольких лет наблюдали за группой из 50 тысяч человек из Турции, Китая, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - стран с традицией употребления горячих напитков.

Спциалист в области гастроэнтерологии Ведат Герал рассказал о выводах ученых: регулярное употребление напитка температурой выше 65 градусов повышает риск развития рака пищевода.

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Кроме того, запивание горячего чая холодной водой может спровоцировать появление язв в пищеводе и острого гастрита, которые, в свою очередь, способствуют развитию рака.

Герал подчеркнул, что в основном к развитию рака пищевода приводят генетическая предрасположенность, но горячий чай может стать триггером для того, чтобы она перешла в активную стадию. К триггерным факторам также относятся курение и употребление алкоголя.

Ранее диетологи определились с самим полезным напитком для похудения.

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Дата
04
апреля

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