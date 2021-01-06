Ученые опровергли миф о влиянии каннабиса на здоровье

Исследователи пришли к выводу, что марихуана снижала тревогу, стресс и раздражительность в 95,51% случаев. Фото: pixabay

Психологи обнаружили, что курение каннабиса расслабляет организм.

Эксперимент провели, чтобы опровергнуть, что через канабис может быть паранойя, как считали ранее, сообщает Forbes.

Ученые взяли для изучения информацию мобильного приложения Releaf. Благодаря ему можно вести учет потребления марихуаны и оценивать интенсивность симптомов до и после ее приема. Удалось исследовать 2306 записей, которые сделали 670 пользователей из штатов, где каннабис является законным.

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Исследователи пришли к выводу, что марихуана снижала тревогу, стресс и раздражительность в 95,51% случаев. Усложнялись эти симптомы только в 2,32% случаев. 2,16% были без каких-либо изменений для человека. Пользователи программы наиболее часто чувствовали после сеансов спокойствие, оптимизм, комфорт, счастье. Реже в них проявлялись беспокойство, тревога и паранойя.

В то же время ученые предостерегают и о минусах опытов. Например, эксперимент построили на субъективных данных. Результаты можно было бы оценить как объективным, если бы состояние пользователей проверяли врачи. Ученые также предположили, что гипотеза о том, что каннабис вызывает паранойю, может быть связана не с самими коноплями: тревога может появляться также из-за боязни быть пойманным с запрещенным веществом. У пользователей приложения такого страха не было.

Народные депутаты от "Голоса" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса. Об этом сообщила лидер партии Кира Рудык в своем Facebook. "Голос" зарегистрировал в Раде проект закона, что облегчит доступ тяжелобольных граждан к медицинскому каннабису, который улучшит им ход болезни.