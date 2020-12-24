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четверг, 24 декабря 2020 16:19

В Раде зарегистрировали законопроект о легализации марихуаны

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В Раде зарегистрировали законопроект о легализации марихуаны
"Голос" зарегистрировал в ВР законопроект, который облегчит доступ тяжелобольных граждан к медицинскому каннабису. Фото: Укринформ

Народные депутаты от "Голоса" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Об этом сообщила лидер партии Кира Рудык в своем Facebook.

"Голос" зарегистрировал в Раде проект закона, что облегчит доступ тяжелобольных граждан к медицинскому каннабису, который улучшит им ход болезни. Невозможно и дальше потакать абстрактным страхам общества о вреде "травки", когда речь идет о жизни и здоровье человека", - объяснила нардепка.

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Для уменьшения болей пациентам иногда дают гораздо тяжелее наркотики, такие как морфин или кодеин, которые официально легализованы для медицинского применения в Украине. В то же время каннабис не влечет к тяжелым побочным эффектам, отметила она.

Медицинский каннабис легализован в 60 странах мира, а ООН 2020 года вообще исключила медицинский каннабис из перечня наиболее опасных наркотиков, рассказала Рудык.

"Урегулирование обращения медицинских конопли облегчит страдания более чем миллиону онкобольных украинских пациентов; около 20 тысячам детей с эпилепсией; пациентам с диабетом, депрессией и тревожными состояниями, с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, рассеянным склерозом, псориазом, а также поможет миллиону паллиативных больных".

Организация Объединенных Наций исключила медицинский каннабис из категории опасных наркотиков в мире.

По результатам "Всенародного опроса" Зеленского, легализации медицинского каннабиса поддерживают 64,88% украинский. Это только промежуточный результат, поскольку обработано 74% анкет.

Партия "Слуга народа" разработала уже 3 варианта законопроекта о легализации каннабиса в медицинских целях.

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