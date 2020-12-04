Ученые обнаружили препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19

Метформин - это распространенный универсальный препарат для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Фото: pixabay

Препарат метформин, согласно выводам американских ученых, был связан со значительным снижением риска смерти от коронавируса у женщин.

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты и UnitedHealth Group не выявили такой же эффект у мужчин, принимавших метформин, пишет "Новое время".

Метформин - это распространенный универсальный препарат для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Он также уменьшает количество белков воспаления, таких как TNF-альфа, которые, очевидно, ухудшают симптомы коронавируса. Исследование представляет собой ретроспективный когортный анализ, основанный на данных о пациентах от UnitedHealth Group. Команда проанализировала около 6 тыс. мужчин и женщин с диабетом 2-го типа или ожирением, которые были госпитализированы с Covid-19, и оценила, связано ли использования метформина со снижением смертности. Они обнаружили, что женщины с диабетом или ожирением, которые были госпитализированы из-за болезни Covid-19 и получавших девяностодневный рецепт на метформин перед госпитализацией, имели на 21%-24% меньше вероятность смертности по сравнению с аналогичными женщинами, которые не употребляли его. Существенного снижения смертности среди мужчин не наблюдалось.

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"Наблюдательные исследования, подобные этому, не могут быть окончательными, но вносят вклад в рост количества доказательств. Наблюдение за большой связью с защитой у женщин по сравнению с мужчинами может указывать на уменьшение воспаления как ключевой способ, с помощью которого метформин снижает риск Covid-19. Однако нужны дополнительные исследования", - сказала главный автор работы Кэролайн Браманте, доктор медицины, магистр здравоохранения, доцент кафедры медицины Медицинской школы Университета Миннесоты.

Авторы исследования отмечают, что в то время, как эффективные методы лечения для смягчения ущерба вируса SARS-CoV-2 разрабатываются, важно, чтобы мы также рассматривали и оценивали широко используемые лекарства с хорошими профилями безопасности на предмет их потенциала для борьбы с вирусом.

Кэролайн Браманте с коллегами уже подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов новую заявку на использование метформина для лечения Covid-19.

Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19, поскольку предотвращают образование тромбов в легких, сердце и других органах. О том, что ацетилсалициловую кислоту добавили в исследование Recovery Covid-19, сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.