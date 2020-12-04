Ученые обнаружили препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 432
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 1053
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 1368
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 243
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 666
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5148
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Фото
Все фото
5
4
15
4
3
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Карантин: чем грозит постоянное пребывание дома
Зеленский посетил раненых украинских воинов
Зеленский посетил раненых украинских воинов
&quot;Хуже всего видеть состояние измученных пациентов&quot; - как справляются украинские больницы во времена пандемии
"Хуже всего видеть состояние измученных пациентов" - как справляются украинские больницы во времена пандемии
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Посольство ОАЭ помогло Киеву экспресс-тестами на Covid-19
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Интерактивная скульптура в центре Киева призывает заботиться о легких
Видео
Все видео
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Комаровский дал важные советы людям с поражением легких
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Выздоровлений больше, чем новых больных: как изменилась коронавирусная статистика
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Цифры не радуют: обновили статистику по коронавирусу в Украине
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
Коронавирус в сутки убил 221 украинца: какова ситуация в регионах
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
В Украине резко снизилась статистика по коронавирусу
Интервью
1/5
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Просмотров: 549
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 666
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 297
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5148
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 396
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
пятница, 04 декабря 2020 14:10

Ученые обнаружили препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19

  Комментировать
Ученые обнаружили препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
Метформин - это распространенный универсальный препарат для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Фото: pixabay

Препарат метформин, согласно выводам американских ученых, был связан со значительным снижением риска смерти от коронавируса у женщин.

Ученые из Медицинской школы Университета Миннесоты и UnitedHealth Group не выявили такой же эффект у мужчин, принимавших метформин, пишет "Новое время".

Метформин - это распространенный универсальный препарат для контроля уровня сахара в крови у пациентов с диабетом 2-го типа. Он также уменьшает количество белков воспаления, таких как TNF-альфа, которые, очевидно, ухудшают симптомы коронавируса. Исследование представляет собой ретроспективный когортный анализ, основанный на данных о пациентах от UnitedHealth Group. Команда проанализировала около 6 тыс. мужчин и женщин с диабетом 2-го типа или ожирением, которые были госпитализированы с Covid-19, и оценила, связано ли использования метформина со снижением смертности. Они обнаружили, что женщины с диабетом или ожирением, которые были госпитализированы из-за болезни Covid-19 и получавших девяностодневный рецепт на метформин перед госпитализацией, имели на 21%-24% меньше вероятность смертности по сравнению с аналогичными женщинами, которые не употребляли его. Существенного снижения смертности среди мужчин не наблюдалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Добровольцы рассказали, какие побочные эффекты ждать после вакцинации от коронавируса

"Наблюдательные исследования, подобные этому, не могут быть окончательными, но вносят вклад в рост количества доказательств. Наблюдение за большой связью с защитой у женщин по сравнению с мужчинами может указывать на уменьшение воспаления как ключевой способ, с помощью которого метформин снижает риск Covid-19. Однако нужны дополнительные исследования", - сказала главный автор работы Кэролайн Браманте, доктор медицины, магистр здравоохранения, доцент кафедры медицины Медицинской школы Университета Миннесоты.

Авторы исследования отмечают, что в то время, как эффективные методы лечения для смягчения ущерба вируса SARS-CoV-2 разрабатываются, важно, чтобы мы также рассматривали и оценивали широко используемые лекарства с хорошими профилями безопасности на предмет их потенциала для борьбы с вирусом.

Кэролайн Браманте с коллегами уже подала в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов новую заявку на использование метформина для лечения Covid-19.

Безрецептурный аспирин и его аналоги способны помочь выжить пациентам с Covid-19, поскольку предотвращают образование тромбов в легких, сердце и других органах. О том, что ацетилсалициловую кислоту добавили в исследование Recovery Covid-19, сообщила ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ученые обнаружили препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
декабря

Украинский самолет установил 7 мировых рекордов

Родился основатель крупнейшего производителя бензиновых двигателей

"Сыночек, я продолжаю тебя ждать" - 16 человек погибли в пожаре

Французы молятся за украинский народ

Черновола избрали председателем украинской партии

Появилась первая универсальная кредитная карта

Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать сегодня

Украинские и белорусские области разделили по-новому

Журналист просидел 6,5 лет в заложниках

Монарх отменил инквизицию

Металлические крыши срывало и уносило со скоростью до 300 км/ч

"У полиции и прокуратуры были липовые подозреваемые": новые факты о трагедии в Княжичах

Самое читаемое
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 18396
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 11646
&quot;Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры&quot;
"Муж изменил мне с кумой. Беременной выгнал из квартиры" Просмотров: 10737
Бывшие &quot;беркутовцы&quot; служат режиму Лукашенко
Бывшие "беркутовцы" служат режиму Лукашенко Просмотров: 7938
&quot;Саши и Жени больше нет&quot; - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
"Саши и Жени больше нет" - показали фото 13-летних братьев, погибших в ДТП
3
 Просмотров: 6147
Здоровье
23 дня борьбы с болезнью: заместитель Разумкова выздоровел от коронавируса
23 дня борьбы с болезнью: заместитель Разумкова выздоровел от коронавируса Просмотров: 54
Добровольцы рассказали, какие побочные эффекты ждать после вакцинации от коронавируса
Добровольцы рассказали, какие побочные эффекты ждать после вакцинации от коронавируса Просмотров: 351
Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных
Соvid-19 в Киеве: какой район в лидерах по количеству инфицированных Просмотров: 126
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
 Просмотров: 423
Ученые выяснили, кому грозит тяжелая форма Covid-19
Ученые выяснили, кому грозит тяжелая форма Covid-19 Просмотров: 954
Больше всего комментируют
9
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
6
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
3
Укрборонпром закроют - новый гендиректор
Голосов: 327
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть