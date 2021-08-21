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воскресенье, 22 августа 2021 03:27

Ученые объяснили, почему сидячий образ жизни опасен для здоровья

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Ученые объяснили, почему сидячий образ жизни опасен для здоровья
Человек проводит в сидячем положении, около 4:00. Фото: Pixabay

Канадские исследователи заявили, что люди, которые работают в сидячем положении и проводят таким образом большую часть своей жизни, больше склонны к инсульту. Об этом говорится в статье опубликованной в журнале Stroke.

Ученые из Университета Калгари проанализировали данные о здоровье и образе жизни 143 тысяч человек старше 40 лет, которые ранее не страдали инсультом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком. Состояние здоровья участников исследования отслеживалось в течение девяти лет. Оказалось, что количество ежедневного времени в сидячем положении около четырех часов.

"Из всех участников исследования инсульты случились почти у трех тысяч человек. У участников моложе 60 лет с низкой физической активностью, которые отдыхали в сидячем положении больше восьми часов, риск инсульта был выше в 4,2 раза, чем у тех, кто так проводил время меньше четырех часов, а с теми, кто вдобавок еще был и много подвижен - семь раз", - говорится в статье.

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Вредно пить какао, крепкие кофе и чай. Они ухудшают состояние при камнях в почках. Эти напитки лучше заменить на шиповниковый и мятный чай. Их нужно пить две недели, а затем на такое же время сделать перерыв.

Под запретом субпродукты, копченая и жирная рыба, блюда со щавелем, арбузы. От этих продуктов камни могут сдвинуться с места, тогда уже без операции не обойтись.

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