Ученые назвали способ, как избавиться от стресса

Наиболее положительное влияние наблюдалось, если человек гуляла не менее 20 минут. Фото: st2.depositphotos.com

Побороть стресс помогут прогулки на улице в течение 20-30 минут.

Об этом заявили американские ученые.

Научные сотрудники Мичиганского университета провели испитание, участие в котором приняли 36 респондентов. Те прогуливались по десять минут или более три раза в неделю почти два месяца. Также у добровольцев брали образцы слюны до и после прогулки.

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В результате эксперимента стало известно, что присутствие на свежем воздухе провоцировало сокращение уровней кортизола, показателя стресса. Больше всего положительное влияние наблюдалось, если человек гулял не менее 20 минут. К этому скандинавские ученые определили, что уровень стресса у людей и их собак взаимосвязанный. Эксперты измерили объем кортизола в шерсти овчарок и друзей, а также в локонах их хозяек, при этом фиксируя данные физактивности. Уровни гормонов были синхронизированы симметрично в слюне владельца и его пса. Ученые не нашли влияния собаки на стресс человека, но личность последнего сказывалась на питомцах.

Сон поможет снизить показатели артериального давления. Недосып является причиной его повышения, заявили ученые из университета Аризоны. Специалисты советуют спать каждый день по 6-9 ч.