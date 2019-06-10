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понедельник, 10 июня 2019 10:34

Назвали неожиданную причину высокого артериального давления

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Назвали неожиданную причину высокого артериального давления
Артериальное давление повышается из-за недосыпа. Фото: adm.abo.media

Сон поможет снизить показатели артериального давления.

Недосып является причиной его повышения - заявили ученые из университета Аризоны.

Специалисты советуют спать каждый день по 6-9 часов.

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К такому выводу ученые пришли, проведя эксперимент с участием 300 человек в возрасте от 21 года до 70 лет, которие не жаловались на проблемы с сердцем. Добровольцы в течение двух дней носили специальный прибор, который измерял их артериальное давление каждые 45 минут.

На ночь они надевали на запястье устройство, которое определяло эффективность фаз сна и подсчитывало его продолжительность. В результате исследования выяснилось, что у людей, которые спали хуже, на следующий день повышалось систолическое давление. Как отмечают ученые, хронический недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стресса и снижения уровня инсулина.

Кофе не настолько плохо влияет на артерии, чем предполагали ранее. Считалось, что кофе делает артерии жесткими, увеличивает нагрузку на сердце и увеличивает вероятность сердечного приступа или инфаркта.

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