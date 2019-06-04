Доказали безопасность кофе для сердца

Кофе - безопасно для сердца. Фото: BBC.com

Кофе не настолько плохо влияет на артерии, чем предполагали ранее.

Считалось, что кофе делает артерии жесткими, увеличивает нагрузку на сердце и увеличивает вероятность сердечного приступа или инфаркта, и рекомендовали "кофеманам" уменьшить объемы потребления напитка, пишет The Guardian.

Но проведенное среди более 8000 человек в Великобритании исследование показало, что выпивать от 5 до 25 чашек кофе в день не хуже для человеческих артерий, чем потребление одной чашки.

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Исследователи из Лондонского университета королевы Мэри (QMUL) разделили 8,4 тысячи человек на три группы. В первую попали те, кто выпивает меньше одной чашки кофе в день, во вторую - от 1 до 3 чашек. В третью попали ретивые "кофеманы", которые выпивали более 3 чашки в день.

Некоторые люди с последней группы выпивали до 25 чашек в день, но в среднем человек из третьей группы выпивал 5 чашек кофе в день.

Все исследуемые прошли магниторезонансное сканирование сердца и исследования инфракрасными импульсами, но результаты сохранялись даже после учета факторов возраста, веса и курения.

Компания Poster назвала самый популярный кофе в Украине кофеен третьей волны.Посетители чаще всего выбирают в них латте, капучино, эспрессо и фильтр-кофе соответственно.