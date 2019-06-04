Доказали безопасность кофе для сердца

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 1512
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6750
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 972
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4321
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2916
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2628
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2412
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3384
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1467
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
4
13
6
5
14
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Как на самом деле солнце влияет на кожу: показали шокирующие фото
Видео
Все видео
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Необычные виды масла изготавливают из овощей и косточек фруктов
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 351
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 810
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3384
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31006
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 297
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
вторник, 04 июня 2019 01:26

Доказали безопасность кофе для сердца

  Комментировать
Доказали безопасность кофе для сердца
Кофе - безопасно для сердца. Фото: BBC.com

Кофе не настолько плохо влияет на артерии, чем предполагали ранее.

Считалось, что кофе делает артерии жесткими, увеличивает нагрузку на сердце и увеличивает вероятность сердечного приступа или инфаркта, и рекомендовали "кофеманам" уменьшить объемы потребления напитка, пишет The Guardian.

Но проведенное среди более 8000 человек в Великобритании исследование показало, что выпивать от 5 до 25 чашек кофе в день не хуже для человеческих артерий, чем потребление одной чашки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супрун рассказала, как правильно пить кофе

Исследователи из Лондонского университета королевы Мэри (QMUL) разделили 8,4 тысячи человек на три группы. В первую попали те, кто выпивает меньше одной чашки кофе в день, во вторую - от 1 до 3 чашек. В третью попали ретивые "кофеманы", которые выпивали более 3 чашки в день.

Некоторые люди с последней группы выпивали до 25 чашек в день, но в среднем человек из третьей группы выпивал 5 чашек кофе в день.

Все исследуемые прошли магниторезонансное сканирование сердца и исследования инфракрасными импульсами, но результаты сохранялись даже после учета факторов возраста, веса и курения.

Компания Poster назвала самый популярный кофе в Украине кофеен третьей волны.Посетители чаще всего выбирают в них латте, капучино, эспрессо и фильтр-кофе соответственно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Доказали безопасность кофе для сердца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 23304
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 19467
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 18594
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение
Геращенко, почти не выбирая слов, выразила Зеленскому возмущение 1 Просмотров: 16526
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
Какие джинсы будут модные в этом сезоне
7
 Просмотров: 13995
Здоровье
Секс на пляже: назвали опасность и польза для здоровья
Секс на пляже: назвали опасность и польза для здоровья Просмотров: 360
Назвали скрытые симптомы болезни Лайма
Назвали скрытые симптомы болезни Лайма Просмотров: 117
Рассказали о секретах мытья головы
Рассказали о секретах мытья головы Просмотров: 72
Супрун заговорила о сексе
Супрун заговорила о сексе Просмотров: 4626
Как реагирует организм, когда ему не хватает овощей
Как реагирует организм, когда ему не хватает овощей Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
4
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
4
Россияне используют княгиню Ольгу и князя Владимира против Украины
3
Кириленко вступился за активистов, которые снесли памятник Жукову
Голосов: 156
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua