Ученые назвали новый нетипичный симптом Omicron

К концу декабря Omicron станет доминирующим штаммом коронавируса. Фото: REUTERS

Ученые программы ZOE COVID Study назвали еще один нетипичный симптом, характерный пока только для нового штамма Omicron.

Это - "мозговой туман": расплывчатый термин для описания чувства растерянности, забывчивости, отсутствия внимания и ясности ума, пишет издание Тhe Guardian.

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Количество больных штаммом Omicron в мире стремительно растет. Увеличение новых случаев позволило исследователям обозначить основные симптомы, указывающие на то, что человек заболел именно этим вариантом коронавируса.

По словам профессора Тима Спектора, ведущего научного сотрудника программы ZOE COVID Study, к концу декабря Omicron станет доминирующим штаммом.

18 декабря в Украине обнаружили первый случай штамма Omicron. Носителем оказался человек, вернувшийся из Объединенных Арабских Эмиратов. Пациент уже болел коронавирусом несколько месяцев назад. А теперь снова у него повысилась температура тела до высоких показтлей. Но само течение заболевания у него нетяжелое, он находится под наблюдением, хотя выписался уже из стационара.