Ученые назвали ключевой фактор тяжелого течения болезни Covid-19

Ключевым фактором тяжелого течения COVID-19 специалисты назвали высокий уровень холестерина. Фото: Pixabay

На степень тяжести заболевания влияют несколько факторов - один из них обнаружили ученые в результате недавнего исследования.

Ключевым фактором тяжелого течения COVID-19 специалисты назвали высокий уровень холестерина. По словам исследователей, коронавирус способен прилипать к молекулам холестерина, поскольку они связываются со своим обычным клеточным рецептором, известным как SR-B1, пишет ladyhealth.

Это помогает вируса расположить патоген так, чтобы белок-шип мог связаться с рецептором ACE2. Это в свою очередь позволяет ему инфицировать клетку.

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Кроме того, ученые выяснили, что блокируя SR-B1 и нейтрализуя его можно подавить вирус. Специалисты отмечают потенциал такого лечения в будущем.

Результаты исследования проясняют ситуацию, в которой пациенты с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжелее переносят коронавирус. Ведь высокий уровень холестерина повышает риск этих заболеваний, объясняют медики.

Британские ученые пришли к выводу, что тяжелое течение заболевания коронавирусной инфекции и летальные случаи болезни связаны с дефицитом витамина D. По их словам, он является основным фактором риска заражения вирусом.