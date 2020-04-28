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вторник, 28 апреля 2020 11:44

Ученые нашли более простой способ тестирования на коронавирус

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Ученые нашли более простой способ тестирования на коронавирус
Переход на анализ слюны будет иметь много преимуществ по сравнению с глубоким взятием из носа. Фото: pixabay

Более точными для теста на коронавирус оказались образцы слюны, а не носовой мазок.

Ученые из Йельского университета приняли тесты слюны у 44 пациентов и 98 работников здравоохранения и они показали такие результаты, пишет НВ.

По словам исследователей, в образцах слюны коронавирус обнаружили у 2 работников здравоохранения без симптомов, в которых раньше брали мазки из носа.

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"Мы обнаружили, что он работает так же хорошо и в ряде случаев лучше, чем мазок из носоглотки", - говорит ведущая исследовательница Энн Уилли.

По ее словам, у перехода на анализ слюны будет много преимуществ по сравнению с глубоким взятием из носа. Для тестирования слюны требуется гораздо меньше материалов, и, следовательно, тест устойчивый к проблемам в цепочке поставок.

"Нет недостатка в вещах, чтобы собрать образец слюны, потому что есть так много возможных вариантов. Любая чашка для сбора или контейнер могут быть использованы повторно после их дезинфекции. Медики смогут носить менее средств индивидуальной защиты при взятии пробы слюны по сравнению с носоглоточным тампоном", - сказала Уилли.

По ее словам, заключение мазка само по себе может вызвать чихание или кашель у пациентов, что представляет большой риск для работников здравоохранения.

Тесты на слюну можно легко адаптировать для быстрого домашнего тестирования. Ряд других исследовательских групп также проверяют надежность и точность тестирования слюны и получают хорошие результаты.

Уилли считает, что образцы слюны станут стандартом для тестирования Covid-19 в будущем. Особенно с учетом необходимости быстрого тестирования, когда Соединенные Штаты и другие страны начнут выходить из блокировки.

Китайские ученые Гонконгского университета науки и технологии разработали "антивирусное покрытие" против Covid-19. Вещество с рабочим названием МАР-1 можно распылять на любые поверхности. По словам профессора Джозефа Квана, эффект сохраняется и после высыхания на протяжении 90 дней. Само покрытие безопасно для кожи и для окружающей среды

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Дата
28
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