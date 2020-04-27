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понедельник, 27 апреля 2020 17:31

Ученые разработали "антивирусное покрытие на 90 дней" против Covid-19

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Ученые разработали &quot;антивирусное покрытие на 90 дней&quot; против Covid-19
Ученые Китая анонсировали "антивирусное покрытие", защищающее от коронавируса на 90 дней. Фото: Reuters

Китайские ученые Гонконгского университета науки и технологии разработали "антивирусное покрытие" против Covid-19.

Вещество с рабочим названием МАР-1 можно распылять на любые поверхности. По словам профессора Джозефа Квана, эффект сохраняется и после высыхания на протяжении 90 дней. Само покрытие безопасно для кожи и для окружающей среды, пишет Reuters.

При распылении вещество образовывает тончайшую пленку. Ее защитные свойства активизируются при контакте с кожей человека.

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Пленка содержит дезинфицирующие нанокапсулы и термочувствительные полимеры, которые позволяют последним реагировать на тепло человеческого тела, уничтожая вирусы и бактерии.

По состоянию на утро 27 апреля общее количество умерших от коронавируса в мире составляет 206 549 человек. Выздоровели - 865 733 человека. Всего в мире 2 977 669 инфицированных.

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27
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