У женщины удалили новообразование весом 40 кг

У 35-летней львовянки удалили кистому весом более 40 кг.

Это самое большое инородное образование, с которым столкнулись львовские медики. До операции женщина весила 90 кг, теперь ее вес уменьшился практически вдвое, сообщает "Захид.нет".

Львовянка не обращалась к врачам, пыталась самостоятельно похудеть.

Несколько лет назад у нее диагностировали кисту левого яичника. Болезнь женщину не беспокоила. В ее семье были другие проблемы. С июня прошлого года заметила, что живот начал увеличиваться, ей становилось трудно передвигаться.

"Два последних месяца женщина не вставала с постели и из-за рисков пережима нижней полой вены вынуждена была постоянно лежать на левом боку. Кроме того, женщина эти два месяца практически ничего не ела, пыталась избавиться от лишнего веса, поэтому в больницу ее привезли в крайне тяжелом, практически в критическом состоянии", - рассказала хирург Мария Кавка.

Перед госпитализацией у пациентки была острая задержка мочи из-за пережимания мочевыводящиех путей, проявления сердечно-сосудистой недостаточности и лимфостаза.

Компьютерная томография показала в животе женщины образование гигантских размеров, заполненное жидкостью. Гинекологи диагностировали кисту.

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Львовянку прооперировали неделю назад. Операцию провели заведующий отделением гинекологии и патологии беременности Борис Кривко, руководитель Центра хирургии Юрий Шаваров, хирург Мария Кавка, гинеколог Юрий Смутный и заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии Наталья Матолинец.

Операция длилась почти 3 часа. Для всех специалистов оказалась сверхсложной. У пациентки дважды почти останавливалось сердце из-за перераспределения объема циркулирующей крови. Анестезиологи дважды ее реанимировали и возвращали к жизни.

Операция прошла успешно. Удалили многокамерную кисту с 37 л жидкости и весом более 40 кг. Пациентку из отделения интенсивной терапии уже перевели в хирургическое отделение, где она продолжает лечение. Кисту отправили на гистологию.

"Психологически пациентка подавлена, кистома хорошо ее измучила. А также потому, что она два месяца практически ничего не ела, сил не прибавилось. Сейчас она медленно восстанавливает силы: получает соответствующее лечение, по сути учится есть, получает психологическую поддержку. Процесс реабилитации будет длительный", - говорит Мария Кавка.

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Автор: zaxid.net У женщины ампутировали огромную кисту

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