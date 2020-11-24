У людей за 45 растут шансы подхватить венерические заболевания

Большое количество респондентов не знали о рисках инфекций, передающихся половым путем. Фото: pixabay.com

Безразличное отношение к сексуальному здоровью и ограниченные знания людей, старше 45 лет, приводят к опасности заражения половыми инфекциями.

Эксперты опросили 800 человек среднего возраста. Оказалось, что 50% респондентов никогда не делали тесты на инфекции, которые передаются половым путем, говорится в новом исследовании ученых из Бельгии, Великобритании и Нидерландов, пишет CNN.

"Наиболее подвержены таким рискам пожилые люди. В частности те, кто вступает в новые отношения после менопаузы", - говорит старший преподаватель университета в Чичестере Иэн Тиндал.

Изменения в сексуальном поведении за последние десятилетия привели к увеличению числа сексуально активных людей старшего возраста. Но большинство из них даже не допускают возможности инфицирования половыми болезнями. Наиболее распространенной причиной отказа от контрацепции является то, что опрошенные называют себя моногамными. На втором месте мнение, что им не грозит беременность. Также преградой для доступа пожилых людей к услугам по охране сексуального здоровья является стыд.

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"Существует стереотип, что пожилые люди асексуальны, а секс уже не является частью их жизни. Это ограничивает осведомленность этой группы людей о сексуальном здоровье", - утверждает ученая Тесс Хартленд.

Ученые отмечают, что большое количество респондентов не знала о рисках инфекций, передающихся половым путем. Опрошенные рассказывали, что их врачи не обладают необходимыми знаниями в области сексуального здоровья. При этом именно люди старше 45 лет, которые живут в социально и экономически неблагополучных районах, подвергались особому риску заражения этими инфекциями.

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