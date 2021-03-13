Топ-4 простых напитков для долголетия

Одним из главных пунктов при здоровом образе жизни является поддержание баланса жидкости в организме. Эксперты советуют пить много воды, так как это помогает контролировать вес и обеспечивает правильную работу почек. Кроме того, есть напитки, которые могут снизить риск развития многих опасных заболеваний, влияя на долголетие.

Кофе

Этот бодрящий напиток не только помогает зарядиться энергией, но и благотворно влияет на сердце. Как утверждают эксперты Американской кардиологической ассоциации, ежедневное употребление 250 мл кофе снижает риск сердечной недостаточности. Данные опубликованы в научном журнале AHA Journals, пишет Ukrhealth.

Зеленый чай

Это еще один популярный напиток, который оказался не только приятным, но и полезным для организма. Несколько исследований показали, что включение зеленого чая в рацион снижает уровень липопротеинов низкой плотности. Эти вещества накапливаются на стенках сосудов, образуя холестериновые бляшки. Их большое количество может спровоцировать закупорку артерий, снабжающих сердце кровью и кислородом. В итоге это может привести к инсульту или сердечного приступа. Этот напиток способен снизить не только уровень вредного холестерина, но и уменьшить содержание глюкозы в крови, что особенно полезно для тех, кто страдает диабетом.

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Матча

Это порошок зеленого чая мелкого помола, содержащий много антиоксидантов, а также может помочь снизить рис развития заболеваний печени. Об этом сообщает группа китайских исследователей.

Вода

Последняя в списке, но не по значению, так как она помогает поддерживать нормальную температуру тела, смягчать суставы и выводить лишнюю жидкость и токсины.

Ранее ученые назвали самый крепкий алкогольный напиток в мире.