ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ

 
Ексклюзивы
1/5
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Просмотров: 342
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
1 Просмотров: 613
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
Просмотров: 1161
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
7 Просмотров: 4518
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 4734
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3132
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
Просмотров: 15625
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
В штабе Вакарчука угощают салями и креветками
Просмотров: 3132
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Гендиректор "1+1" ответил на слухи о назначении на должность главы КГГА
Просмотров: 576
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Бюллетени в один ящик и забытый паспорт: как голосовали политические лидеры страны
Просмотров: 7111
Фото
Все фото
6
8
7
5
4
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Как работает первый на Полтавщине инклюзивный центр
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельні щупальця: морська потвора вкрила тіло жінки страшними рубцями
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 837
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2115
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1053
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2745
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 45
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
понедельник, 22 июля 2019 17:12

ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ

  Комментировать
ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ
Назвали продукты, которые улучшают обмен веществ. Фото: http://ivona.bigmir.net

Если вы пытаетесь похудеть, правильно питаетесь, ходите в спортзал, но вес не уменьшается, то дело в нарушении обмена веществ. Есть ряд продуктов, которые налаживают работу желудка и стабилизируют состояние организма.

Gazeta.ua расскажет, какие продукты необходимо употреблять, чтобы улучшить обмен веществ.

1. Чили. Исследования показали, что употребление острой пищи ускоряет обмен веществ на 25%. Когда вы едите что-то острое - выделяется больше пота. Это связано с капсаицином, ингредиентом, который ускоряет метаболизм.

2. Черника. Ягоды черники помогают в борьбе с лишним весом, поскольку у них есть антиоксиданты, которые отвечают за стимулирование обменных процессов в организме.

3. Семена чиа являются источником омега-3 и антиоксидантов, которые не только ускоряют обмен веществ, а и замедляют старение. В идеале нужно потреблять 25 гр. чиа в день.

4. Правильное питание без цельнозерновых невозможно представить. В них содержатся питательные вещества и сложные углеводы, которые ускоряют обмен веществ путем стабилизации уровня инсулина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Похудеть за 6 дней: как работает новомодная монодиета

5. Брокколи является важным источником кальция, который ускорит ваш метаболизм. Также это источник витаминов С, К и А. Порция брокколи обеспечивает организм необходимым количеством фолиевой кислоты и пищевых волокон, а также различными антиоксидантами.

6. Яблоки имеют высокое содержание клетчатки и пектина, способствуют регуляции уровня сахара в крови, облегчает выведение токсинов и активизирует обмен веществ.

7. Имбирь ускоряет обмен веществ и утоляет голод. Имбирь можно сочетать с лимоном.

8. Яйца богаты белком, они ускоряют обмен веществ, так как для их усвоения организмом нужно много энергии, даже больше, чем жиров и углеводов.

9. Чечевица богата белками и волокнами, помогает предотвратить сердечные заболевания и инсульт. Ускоряет обмен веществ, а также сохраняет баланс полезных бактерий в кишечнике.

10. Темно-зеленые овощи являются источником неживотного железа, которое помогает увеличить скорость обмена веществ. Лучше всего работает в сочетании с продуктами, богатыми витамином С.

Украинский диетолог Светлана Фус поделилась, какие жиры должны отсутствовать в рационе. Женщина рассказала, что трансжиры - это практически единственный вид жира, в котором нет никаких полезных свойств.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Студента арестовали за украинский флаг

Разгромили крупнейший невольничий рынок

Норвежец расстрелял детей на острове

Самое читаемое
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
Украинская теннисистка поразила соцсети сексуальным телом
11
 Просмотров: 57294
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
БДСМ-маски и голая грудь: Ирина Шейк и Адриана Лима обнажились для пикантной съемки
9
 Просмотров: 21236
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
Календарь Pirelli: обнаженные женские тела, которые вызывают желание
25
 Просмотров: 21177
&quot;Слуга народа&quot; готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
"Слуга народа" готовит коалиционное соглашение: назвали главные пункты
 Просмотров: 15625
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР
Треть избирателей проголосовали на выборах в ВР 2 Просмотров: 12780
Здоровье
Какие напитки поддерживают здоровье сердца
Какие напитки поддерживают здоровье сердца Просмотров: 1521
Чем лечить солнечные ожоги
Чем лечить солнечные ожоги Просмотров: 351
Как избавиться от темных кругов под глазами - 5 способов
Как избавиться от темных кругов под глазами - 5 способов Просмотров: 801
Диетолог рассказала, какие жиры нужно исключить из рациона
Диетолог рассказала, какие жиры нужно исключить из рациона Просмотров: 126
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
Девочка без шеи: ребенок болею редким синдромом
6
 Просмотров: 3177
Больше всего комментируют
12
В России напали на двух украинцев
11
"Я проголосовал за ЕС и НАТО" - Порошенко
7
Тимошенко проголосовала и не знает, кто будет премьером
7
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
5
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Голосов: 303
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua