ТОП-10 продуктов, которые улучшают обмен веществ

Назвали продукты, которые улучшают обмен веществ. Фото: http://ivona.bigmir.net

Если вы пытаетесь похудеть, правильно питаетесь, ходите в спортзал, но вес не уменьшается, то дело в нарушении обмена веществ. Есть ряд продуктов, которые налаживают работу желудка и стабилизируют состояние организма.

Gazeta.ua расскажет, какие продукты необходимо употреблять, чтобы улучшить обмен веществ.

1. Чили. Исследования показали, что употребление острой пищи ускоряет обмен веществ на 25%. Когда вы едите что-то острое - выделяется больше пота. Это связано с капсаицином, ингредиентом, который ускоряет метаболизм.

2. Черника. Ягоды черники помогают в борьбе с лишним весом, поскольку у них есть антиоксиданты, которые отвечают за стимулирование обменных процессов в организме.

3. Семена чиа являются источником омега-3 и антиоксидантов, которые не только ускоряют обмен веществ, а и замедляют старение. В идеале нужно потреблять 25 гр. чиа в день.

4. Правильное питание без цельнозерновых невозможно представить. В них содержатся питательные вещества и сложные углеводы, которые ускоряют обмен веществ путем стабилизации уровня инсулина.

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5. Брокколи является важным источником кальция, который ускорит ваш метаболизм. Также это источник витаминов С, К и А. Порция брокколи обеспечивает организм необходимым количеством фолиевой кислоты и пищевых волокон, а также различными антиоксидантами.

6. Яблоки имеют высокое содержание клетчатки и пектина, способствуют регуляции уровня сахара в крови, облегчает выведение токсинов и активизирует обмен веществ.

7. Имбирь ускоряет обмен веществ и утоляет голод. Имбирь можно сочетать с лимоном.

8. Яйца богаты белком, они ускоряют обмен веществ, так как для их усвоения организмом нужно много энергии, даже больше, чем жиров и углеводов.

9. Чечевица богата белками и волокнами, помогает предотвратить сердечные заболевания и инсульт. Ускоряет обмен веществ, а также сохраняет баланс полезных бактерий в кишечнике.

10. Темно-зеленые овощи являются источником неживотного железа, которое помогает увеличить скорость обмена веществ. Лучше всего работает в сочетании с продуктами, богатыми витамином С.

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