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вторник, 10 августа 2021 14:40

Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года

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Темпы растут, но этого недостаточно: как вакцинировать большинство украинцев до конца года
Темпы вакцинации в Украине превосходят среднемировые и европейские показатели. Фото: pixabay

Темпы вакцинации украинцев увеличиваются.

Но скорость не настолько высока, чтобы до конца года получить 70% вакцинированного населения, сообщает Центр экономики здравоохранения KSE.

Темпы вакцинации в Украине превосходят среднемировые и европейские показатели на 1,4% вакцинированного населения за неделю.

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"Но этого недостаточно. Сейчас необходимо ее ускорить в два раза, чтобы выйти на показатель в 70% вакцинированного взрослого населения до конца 2021 года", - рассказали в ведомстве.

Министерство здравоохранения разрабатывает стимулы для семейных врачей активно вакцинировать пациентов от Covid-19. Рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за достижение высоких результатов охвата подопечных.

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