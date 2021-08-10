Семейных врачей хотят стимулировать для усиления вакцинации

Вакцинацию в Украине хотят ужесточить. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения разрабатывает стимулы для семейных врачей активно вакцинировать пациентов от Covid-19.

Рассматривается возможность начисления баллов непрерывного профессионального развития за достижение высоких результатов охват среди подопечных, сообщает пресс-служба МОЗ.

"Если среди взрослых пациентов семейного врача вакцинировано более 80%, ему будет засчитываться 50 баллов непрерывного профессионального развития во время очередной аттестации, начиная с 2022 года. Сейчас совместно с НСЗУ рассматриваем возможность внедрения и дополнительного финансового вознаграждения семейным врачам за высокие результаты охвата прививками от Covid-19 среди взрослых пациентов", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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По данным исследования ЮНИСЕФ/USAID, проведенного Info Sapiens в марте 2021, 64% украинцев в целом и 72% людей старше 60 лет прислушиваются к советам семейного врача, принимая решение о прививках. Именно поэтому семейные врачи являются ключевыми и имеют право агитировать в пользу вакцинации - они должны активнее коммуницировать с пациентами и опираться на доказательную медицину.