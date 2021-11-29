Сверхвысокий риск: в ВОЗ сделали заявление о Сovid-штамме Omicron

Новый Сovid-штамм Omicron имеет около 32 мутаций и представляет "сверхвысокий" риск для мира.

Его распространение может вызвать всплеск болезни, сообщает The Guardian со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения.

"Omicron имеет беспрецедентное количество мутаций, которые несут угрозу учитывая их потенциальное влияние на траекторию пандемии. Общий риск для мира от нового опасного варианта вируса оценивают как очень высокий", – предупреждают в ВОЗ.

Мутации штамма вызывают обеспокоенность из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности и возможного снижения эффективности вакцинальной защиты. В то же время ношение масок, социальная дистанция, проветривание помещений и мытье рук остаются основными методами предупреждения распространения всех Сovid-штаммов.

Автор: Минщдрав Уберечься от новых опасных штаммов помогут рекомендации Министерства здравоохранения

Пока неизвестно, насколько штамм Omicron устойчив к вакцинам и вызывает ли он тяжелое течение болезни. Соответствующие исследования будут готовы через несколько недель.

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Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве. Украинцам также рекомендуют следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.