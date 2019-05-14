Супрун рассказала, как правильно пить кофе

Кофе может быть полезным, а может и вредить. Не существует универсального правила, сколько пить кофе и, как оно, потом повлияет на здоровье. Фото: УНИАН.

Кофе может быть полезным, а может и вредить. Не существует универсального правила, сколько пить кофе и, как оно, потом повлияет на здоровье.

Если кофе употреблять умеренно, ради удовольствия, а не для стимуляции мозга, то оно будет полезный, пишет и.о. главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Кофе содержит кофеин и ряд полифенольных соединений и эфирных масел. Именно фенольные соединения прежде всего обусловливают полезное воздействие кофе на здоровье. Они действуют как антиоксиданты. Полифенолы кофе и кофеин влияют на другие биохимические процессы и на то, как нейроны общаются между собой.

"В 2016 году кофе исключили из перечня потенциально канцерогенных соединений, и внесли в список веществ с противоопухолевым действием. Сейчас кофе признают как элемент здорового рациона", - говорит Супрун.

Кофе хорошо влияет на различные процессы в организме. В частности, улучшает состояние выстилки кровеносных сосудов и тем самым уменьшает риск атеросклероза на 40% уменьшает риск рака печени у людей-носителей вируса гепатита С, уменьшает проявления вызванного алкоголем панкреатита, у некоторых людей кофе на 18-60% уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Любители кофе, реже болеют диабетом, а у людей, которые быстро разрушают кофеин есть "кофе на них не действует" этот напиток снижает развитие сердечно-сосудистых болезней. Более известным эффектом кофе является увеличение сфокусированности, борьба с сонливостью и улучшения настроения.

"Кофеин, как и лекарства и стероидные гормоны, проходит обезвреживания в печени. Ферменты, которые это делают, у разных людей работают по-разному. Если у вас гены "мощных" цитохромов, то кофе на вас почти не будет действовать, и можно пить еге много. Владельцы "медленных" цитохрома долго обезвреживают кофеин, поэтому он действует дольше и сильнее, и вызывает тахикардию, гипертензию, боль в сердце, тревожность и нарушения сна ".

Кофе активирует симпатическую нервную систему, у кого-то сильнее, у кого-то слабее. Есть и другие гены, обуславливающие чувствительность к кофе.

"Если кофе на вас сильно действует, от него колотится сердце, вам тревожно, пересыхает во рту и пропадает сон - не пейте кофе. Именно вам оно вредное. Другой вариант - декофеинизированный кофе, имеет антиоксиданты, но не имеет кофеина", - отмечает Супрун.

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А еще, кофе вызывает зависимость.

"Сначала от кофе хорошо: он вызывает выброс дофамина, серотонина и эндорфинов - нейромедиаторов, участвующих в ощущениях удовольствия, бодрости и радости. Кофе может и вызвать условный рефлекс одним только запахом или контекстом потребления.

Главный молекулярный механизм действия кофе - это блокирование аденозиновых рецепторов в мозге. В результате кофеин "тормозит торможения", и мозг продолжает высвобождение нейромедиаторов возбуждения: норадреналина, глутамата, ацетилхолина. Но вечно так продолжаться не может. Нейромедиаторы заканчиваются, начинают действовать другие механизма ощущение усталости и истощения, а мозг увеличивает количество аденозиновых рецепторов. В результате, чтобы их все заблокировать, следует принять еще больше кофе. Тревожность возрастает, но кофе не возбуждает мозг ". - говорит Супрун.

Она советует, сделать нескольконедельний перерыв и не пить кофе. После этого количество аденозиновых рецепторов уменьшится до привычного уровня.

Кроме того, кофе вредит, если еге сочетают со сладостями или молоком. Кофе лучше запивать водой, пить без сахара и сладостей или молока. Но четких рекомендаций, сколько пить кофе каждый день - нет.

"Одного совета не существует, даже генетические тесты не могут учесть всех нюансов, а их много. Вы учитывайте свои ощущения от кофе. Если оно вас "не действует", то можете пить эквивалент до 6 порций эспрессо в день. Если кофе вас слишком возбуждает, то употребляйте не более порции в день ".

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