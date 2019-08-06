Супрун рассказала, как определить здоровый вес человека

Многие люди считают, что имеют избыточный вес. Фото: med-magazin.ua

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала про здоровый вес и его соотношение к разному телосложению человека.

О волне похудений к морю и после отпуска перед работой Супрун опубликовала на странице в Facebook.

"Говорить о весе трудно: если рассказать о лишнем весе, - обвинят в fat shaming. Если написать, что вес далеко не всегда зависит от силы воли и главное быть активным и психически здоровыми, - упрекнут, что не заботимся о здоровье нации" - говорит она в заметке.

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И.о. министра отмечает, что нельзя обижать людей через их телосложение и давать непрошеные личные советы. Надо заботиться о теле, стремиться здоровых веса и рациона.

"Чтобы оценить вес, надо определить индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. Сама по себе вес не является достаточным ориентиром. Здоровый ИМТ - соотношение веса к квадрату роста - колеблется от 18,5 до 24,9. Многие люди на самом деле имеют здоровый вес, но считают себя "жирными" (женщины) или "дрыщамы" (мужчины) и стремятся свой вес изменить, хотя на то нет необходимости".

Животный жир принято обвинять во многом, будь то лишний вес или проблемы со здоровьем. Последние 50 лет считалось, что такие жиры вредят сердцу и сосудам. Как оказалось, все это большая ошибка.