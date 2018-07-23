Супрун посоветовала, как поддержать ребенка в больнице

Можно уберечь ребенка от стресса и негативных эмоций. Фото: st3.depositphotos.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун назвала советы для родителей, которые помогут сделать визит в больницу для детей более приятным.

Таким образом, можно уберечь ребенка от стресса и негативных эмоций, - отметила Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Прежде всего, нужно предупреждать ребенка о визите к врачу, а также стоит рассказать, что нужно там делать.

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Супрун посоветовала рассказывать детям, что будет делать врач, какие процедуры их ждут. По возможности нужно говорить о чем-то приятном. Не обманывайте ребенка, говорите честно об ощущениях во время процедур.

Выберите одного врача, познакомьте ребенка с ним. Таким образом, они смогут наладить доверительные отношения.

Без упреков, не угрожайте ребенку, вместо этого используйте слова, которые взбодрят ребенка и поддержат ее. Можно пообещать выполнить что-то приятное после проведения процедур.

Для родителей пребывания в больнице - не слишком приятный опыт. Поэтому заботьтесь о себе и не показывайте страх или негативные эмоции, поскольку они могут передаться ребенку.

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