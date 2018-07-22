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воскресенье, 22 июля 2018 22:05

Супрун рассказала о вреде сладостей

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Супрун рассказала о вреде сладостей
ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара. Фото: AgroNews.ua

Глава Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила украинцев о вреде сладостей и поделилась секретами здорового рациона.

"Съесть что-то сладкое - довольно распространенная прихоть после ужина. И если такое желание возникает у вас постоянно - будьте осторожны, ведь чрезмерное количество сахара в рационе может сработать как бомба замедленного действия и повредить вашему здоровью", - пишет Супрун в своем Facebook.

По словам министра, комбинации сахара, белой муки, масла и транс-жиров можно назвать своеобразным "диабетом на тарелке". Кроме того, отметила она, исследования связывают эти ингредиенты с высокими рисками появления сердечно-сосудистых болезней, ожирения, кариеса, болезней печени и некоторых видов рака.

"Конечно, мы потребляем сахар в составе обычных продуктов, в основном содержащих углеводы. В натуральном виде сахар содержат фрукты, овощи, зерновые и молочные продукты… Большую опасность для здоровья имеют добавленные сахара, то есть те, которые искусственно добавляют в продукты, чтобы сделать их вкуснее. Например, в сладких газированных напитках, ароматизированных йогуртах и большинстве десертов – пирожных, тортах и печенье", - перечислила Супрун.

"ВОЗ рекомендует ограничить потребление свободного сахара до 10% от общего количества потребленных калорий. Для людей, которые ежедневно тратят в среднем 2000 ккал (а это большинство взрослых, ведущих малоактивный образ жизни) - до 50 г в сутки (10 чайных ложек)", - пишет она.

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Также глава Минздрава отметила, что сахар во вкусных десертах - это в основном "пустые" калории, которые не принесут никакой пользы.

Если вам все-таки трудно отказаться от сладкого, Супрун дала несколько советов:

- Готовьте собственные десерты

Сладости из магазина обычно перенасыщены вредными добавочными сахарами и другими примесями, поэтому при возможности готовьте десерт дома. Таким образом вы сможете использовать меньше масла и сахара, или же добавить к десерту более полезные продукты, например сухофрукты или орехи.

- Контролируйте порции и количество сладкого

Часто ограничения на любимые продукты порождают еще большее желание их получить. Поэтому рекомендации есть десерт всего один раз в неделю или в особых случаях очень часто не срабатывают. Вместо этого лучше контролируйте размер порции.

- Сразу четко определяйте порцию

Этот способ часто стоит большого количества усилий, ведь кажется, что трудно оставить в покое уже начатую ​​пачку печенья. Отберите небольшое количество и перед тем, как начать есть, просто отложите подальше все остатки.

"Помните, самый безопасный способ потреблять сладкое - выбрать наиболее полезные альтернативы. Черный шоколад, орехи, мед и сухофрукты могут заменить вредные пирожные с кремом", - заключила глава Минздрава.

Ранее Ульяна Супрун удивила украинцев рекомендациями относительно употребления мороженого при больном горле.

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