Супрун опровергла очередной миф

Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет.

Дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, которые в том числе присущи и дыму сигарет. Кальян может быть чрезвычайно опасным.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook опровергла распространенный миф о том, что в кальяне табачный дым становится более безопасным, поскольку проходит через воду. Кальян часто предлагают как менее вредную альтернативу сигаретам, однако это не так. Курение кальяна может нанести организму существенный вред, предупреждает Супрун.

"Кальяны более опасны, чем принято считать. И даже более опасны чем сигареты. Час курения кальяна наносит вред организму, как 100 выкуренных сигарет. Ведь во время курения одной сигареты курильщик вдыхает 0,6 л дыма, в то время как курильщик кальяна за один сеанс курения кальяна вдыхает 74.1 л дыма", - говорит Супрун.

По ее словам, дым кальяна содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения, которые в том числе присущи и дыму сигарет. "Это нитрозамины, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), формальдегид и бензол. Также в результате сжигания угля выделяется оксид углеводорода. Люди, которые употребляют кальян в течение получаса, получают большую дозу угарного газа, который вызывает недостаток кислорода в организме — гипоксии", - предупреждает она.

Супрун подчеркивает, что дым кальянов содержит токсичные вещества, которые также могут вызывать рак легких и другие виды рака, сердечно-сосудистые и респираторные заболевания. Кроме того, курение кальяна повышает частоту сердцебиения, среднее артериальное давление и индекс увеличения аорты. Это приводит к острой артериальной жесткости. Даже один "сеанс" курения кальяна влияет на сердцебиение и кровяное давление.

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Глава Минздрава отмечает, что дети, рожденные у женщин, которые во время беременности часто курили кальян, имеют высокий риск развития респираторных заболеваний. А также могут рожать с меньшим весом, чем дети некурящих. Курение кальяна также вызывает зависимость, ведь в кальянной смеси присутствует тот же никотин, как в сигаретах. При этом, даже если курить так называемый безникотиновый кальян, избежать вреда для здоровья не получится. Человеку опасно вдыхать продукты сгорания, даже ароматизированные. Курильщики кальяна обычно затягиваются глубже, чем курильщики сигарет — токсичные вещества попадают в нижние части легких, повышает риск развития тяжелых респираторных заболеваний.

Супрун указывает и на другую опасность курения кальяна: передавая трубку между разными людьми, можно подцепить туберкулез, гепатит А, грипп, герпес и другие инфекции "Выбирайте здоровый отдых в кругу друзей и родных. Дружеские разговоры, смех и танцы — вот хорошая альтернатива сигаретам. А кальян — нет. Заботьтесь о своем здоровье и не подставляйте людей, которые отдыхают рядом с вами", - подытожила она.

Ежегодно на планете из-за курения умирают 7 миллионов человек. 900 тысяч из них даже не курят, но умирают от употребления вторичного дыма. Сегодня курит около 7 миллионов украинцев. От связанных с курением болезней ежегодно умирает 85 тысяч, пишет в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.