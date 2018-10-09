Супрун опровергла очередной миф

Супрун рассказала о клинических испытаниях, которые становятся шансом избавиться от тяжелого заболевания. Фото: glavcom.ua

Большинство людей ошибочно полагают, что клинические испытания угрожают жизни человека, который берет в них участие. Этот миф возникает из-за недостатка информации и массовой культуре.

"Благодаря клиническим исследованиям люди могут получить бесплатную медицинскую помощь в области онкологии, психиатрии и неврологии, гастроэнтерологии, ревматологии, кардиологии, эндокринологии и гематологии. Такая возможность особенно ценна для пациентов, не имеющих средств на лечение или нет на рынке необходимых препаратов", - написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

В Украине преимущественно испытывают лекарства с уже подтвержденной действием. То есть это исследование третьей фазы когда лекарства испытано на безопасность и действенность. Существуют исследования первой и второй фазы для проверки препарата. Однако в таких исследованиях участвуют небольшие группы людей.

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Сейчас в Украине 502 активные клинические испытания. Ежегодно их количество увеличивается. Более трех четвертей клинических испытаний, которые одобряют, чтобы провести в Украине, - это международные исследования препаратов, одновременно проходят испытания во многих странах мира.

Ученые Стэнфордского университета, США, создали универсальную вакцину против рака. Ученые уверяют, что для того, чтобы активировать защитную реакцию организма от атак злокачественных клеток достаточно будет лишь одной инъекции. Уже начато клинические испытания вакцины.