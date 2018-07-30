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понедельник, 30 июля 2018 13:50

Супрун назвала опасное заболевание печени, которое не вызывает симптомов

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Супрун назвала опасное заболевание печени, которое не вызывает симптомов
Супрун советует давать печени время от времени отдохнуть. ФОТО: www.vv.com.ua

Нездоровый образ жизни может привести к развитию жировой болезни печени. Это заболевание сегодня является самым распространенным среди всех печеночных патологий. Никакие медицинские препараты полностью его вылечить не позволяют. Пишет Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Жировая болезнь возникает, когда в печеночных клетках нарушается обмен веществ и это приводит к дистрофическим изменениям органа",— объясняет и.о. министра здравоохранения Украины.

По словам Супрун, такие изменения в печени являются следствием употребления алкоголя и чрезмерного отложения висцерального жира.

Обычно жировая болезнь печени протекает бессимптомно. Обнаруживают ее либо при проведении УЗИ, либо по результатам анализа крови на печеночные пробы.

"Плохая новость в том, что данное заболевание опасно. Оно может переходить в фазу воспаления, что в дальнейшем может привести к циррозу печени или гепатоцеллюлярной карциноме. Кроме того, оно может способствовать возникновению сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, таких, как инсульты и инфаркты ", — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Динник.

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Лечение жировой болезни медицинскими препаратами не дает стойкого эффекта и не устраняет причины заболевания.

"На сегодняшний день самым эффективным средством в лечении жировой болезни печени является модификация образа жизни — уменьшение массы тела на 7-10% путем диетических рекомендаций и занятий спортом. И, конечно, ограничение употребления алкоголя, если он является основным фактором заболевания", — рассказывает врач.

Ходьба минимум 10 тыс. шагов в день, аэробные тренировки не менее 30 минут по три раза в неделю, смена пищевых привычек — это единственное, что действительно помогает.

Чтобы вовремя выявить эту опасную болезнь, Наталия Динник советует периодически проходить ультразвуковое исследование брюшной полости и узнавать уровень печеночных проб.

Ранее Супрун рассказала, что миллионы украинцев больны гепатитом и не знают об этом. Минздрав Украины принял надлежащие меры для решения этой проблемы. Также позаботился о доступности лекарств для больных, ставших на учет.

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