Супрун дала четкий алгоритм быстрого отказа от курения

Супрун посоветовала как быстро бросить курить Фото: telegraf.com.ua

31 мая отмечают Всемирный день без табака. Это вещество убивает около половины людей, которые его потребляют. Ежегодно это 7 млн смертей, 900 тысяч из них не являются курильщиками. В Украине из-за болезни, связанные с последствиями курения, умирают 85 тыс. человек ежегодно.

Об этом рассказала в.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Бросить курить может каждый, независимо от возраста и опыта. С первого раза это может прибегнуть не всем. Большинству людей нужно несколько попыток. И в этом нет ничего плохого. Расценивайте первую попытку как опыт", - отмечает Супрун.

Типы зависимости от никотина и пути, как избавиться:

1. Поведенческая и социальная зависимость возникает, если курение связано с определенными привычками или аспектами жизни. Это может быть курение за кофе, во время перерыва на работе или вождения.

Нужно поработать над своими привычками или заменить их новыми. Например, кофе - чаем, сигарету за рулем - конфетой.

2. Физическая зависимость возникает из-за того, что никотин способен стимулировать в мозге выработку эндорфина. Повышение уровня эндорфина вызывает ощущение счастья и происходит выброс адреналина в кровь. Но когда влияние никотина прекращается, организм требует следующую дозу. Без нее возникает головная боль, беспокойством, раздражением, апатия и злость.

Нужно "продержаться" без курения хотя бы месяц, пока организм не привыкнет к жизни без никотина. Если "синдром отмены" проходит очень трудно, можно попробовать медикаментозную помощь, например, препараты никотинозаместительной терапии, которые позволяют облегчить неприятные симптомы.

3. Психологическая зависимость связана с тем, что курильщик ассоциирует курение с определенными эмоциями, мыслями и убеждениями. Часто люди курят, находясь в состоянии стресса, угнетение или под влиянием других негативных эмоций.

Важно сначала осознать, что довольно бессмысленно использовать сигареты, чтобы справиться с чувствами. Пока вы верите в распространенные мифы о терапевтическое действие сигарет, вы вредите организма, повышаете риски заболеть и умереть, развиваете несостоятельность на психологическом уровне пережить определенные эмоции или чувства без сигарет.

Избегайте вещей, которые ассоциируются с курением. Будьте терпеливы и позитивно настроены, не критикуйте за неудачи и говорите с близким человеком, чтобы снизить уровень эмоционального напряжения.

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Алгоритм действий - с чего начать:

Сделать тест для определения типа зависимости от никотина. Пройти тест можно здесь.

Найти единомышленников, обсуждать свой план и достижения с родными или друзьями.

Найти для себя весомую мотивацию. Записать эту причину на лист и прицепить на видном месте.

Выбрать конкретную дату и время, когда бросите курить.

Министерство здравоохранения Украины утверждает новые должности - "врача физической и медицинской реабилитации", "физического терапевта", "эрготерапевт", "ассистента физического терапевта" и "ассистента эрготерапевт". Эти специалисты будут работать над восстановлением функциональных возможностей человека. Делать это только с помощью доказательных методов лечения, рассказала Ульяна Супрун.