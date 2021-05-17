Сухая кожа свидетельствует о высоком сахаре в организме

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О серьезных сбоях в работе организма могут говорить проблемы с кожей. Высокий уровень сахара в крови сразу дает о себе знать, если внимательно прислушиваться к сигналам, которые подает организм.

При ксерозе кожная поверхность становится грубой и шероховатой на ощупь. Особенно это заметно на ступнях и локтях. Далее происходит нарушение барьерной функции, инфекция легко проникает в организм.

Ксероз является одним из характерных признаков развития сахарного диабета, отмечают медики. Это объясняется тем, что повышенный уровень сахара в крови влияет на потерю жидкости.

Если игнорировать чрезмерную сухость кожи, дело может дойти до появления синдрома диабетической стопы — тяжелейшего осложнения, которое приводит к гангрене и ампутации.

При ксерозе кожа шелушится с разной степенью выраженности, появляются мелкие трещинки, кожная поверхность становится грубой и шероховатой на ощупь. Все эти признаки появляются из-за уменьшения влаги в поверхностных слоях кожи. Из-за дегидратации с увеличением трансэпидермальной потери воды происходит нарушение барьерной функции.

Ксероз может быть как проявлением дерматологических заболеваний (ихтиоз, атопический дерматит и др.), так и самостоятельным явлением, которое появляется в определенные временные периоды под воздействием различных факторов.

Основными лечебными мероприятиями являются регулярный уход за кожей и местное применение препаратов, насыщенных восстанавливающими эпидермальный барьер элементами.

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Лучшими уходовыми средствами считаются препараты, в состав которых входят липиды и хумиктанты (вещества, насыщающие влагой наружный (роговой) слой кожи). Они активизируют восстановление межклеточных липидных бислоев, снижают трансэпидермальную потерю воды и способствуют оптимальной дифференцировки кератиноцитов.

Нутрициолог Светлана Никитчук рассказала, как отсрочить старение. Специалист познакомила с теломерной теорией старения. В 60-х годах установили, что человеческие клетки имеют предел деления. А при делении клетки укорачиваются концевые участки хромосом - теломеры. В 1987 году обнаружили фермент, который способствует восстановлению длины теломер. Этот фермент получил название Теломераза. На укорочение теломер влияют: гипертоническая болезнь, инсулинорезистентность, хронический стресс, ожирение, хронические инфекции тормозят активность теломеразы, гипергликемия (увеличение сахара в крови) и сахарный диабет. ⠀ Длиннее теломеры у активных людей, чем у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Физическая активность опять же есть незыблемой основой здоровья.

Теломеры у женщин, страдающих ожирением короче, чем у стройных. Ожирение является фактором риска преждевременного старения. Задача №1 достичь клинически значимого снижения массы тела - 10% от начальной.