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понедельник, 09 августа 2021 15:04

Стоматологическая клиника Star Smile дарит голливудскую улыбку

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Улыбка - визитная карточка человека. Часто впечатление о нем составляют по состоянию зубов. Если они ухоженные и с приятным запахом, с такими людьми хочется общаться.

Забота о здоровье зубов - залог их долгой службы человеку. Комфортнее и экономичнее жить со своими, чем ставить искусственные. Это отнимает много времени и денег. В запущенных случаях возникает боль, которая и вызывает страх перед посещением стоматолога. Чтобы быть спокойным за свою ротовую полость, стоит довериться профессионалам. Такие у столичной студии Star Smile, которая является первой в Киеве с мобильным оборудованием. Оно позволяет отбеливать зубы дома. Это удобно, ведь клиенту не нужно тратить время на посещение клиники. Ее стоматологи подстроятся в удобное для клиента время и приедут на условленное место.

  Стоматологическая клиника Star Smile первой в Киеве использует мобильное оборудование для отбеливания зубов
Стоматологическая клиника Star Smile первой в Киеве использует мобильное оборудование для отбеливания зубов

Использование такого мобильного устройства позволяет специалисту быстро и качественно провести стоматологические процедуры где угодно. Домашнее отбеливание зубов в Киеве это не только удобно, но и уже становится популярным во многих странах.

Это экономит время и дает возможность получить своевременную консультацию состояния здоровья зубов. Заявки принимаются в районе 100 км в пределах Киева. Выезд стоматолога на дом осуществляется с 10 утра до 20.00. Процедура отбеливания зубов в домашних условиях длится 30 минут-2 часа. Она подходит постоянным клиентам и тем, что впервые делают профессиональное отбеливание. Все благодаря нежной системе Magic Smile. Она проводит фото-отбеливание безопасно, безболезненно и не имеет побочных эффектов.

Стоматологическая клиника Star Smile в Киеве для повышения комфорта клиентов ввела новую услугу приобретения подарочного сертификата. С ним отбеливания зубов можно подарить близкому человеку. Это полезный презент, который проявит заботу и креативность. Это лучше, чем банальные часы или картина. Подарочный сертификат универсальный, потому подойдет для любимого, родственника или коллеги.

  Стоматологическая клиника Star Smile первой в Киеве использует мобильное оборудование для отбеливания зубов
Стоматологическая клиника Star Smile первой в Киеве использует мобильное оборудование для отбеливания зубов

Человеку остается просто прийти в комфортную клинику с сертификатом и получить высококачественные стоматологические услуги. В результате за короткое время иметь улыбку отбеленную на несколько тонов. Их подбирают к оттенку кожи. Так зубы будут выглядеть ухоженными, но не искусственными.

При этом следует знать, что купить сертификат очень легко. Сюрпризом является скидка 10% при онлайн-оплате заказа. Подарочный сертификат не подлежит возврату или обмену на денежные средства. Он действует 12 месяцев.

  Стоматологическая клиника Star Smile первой в Киеве использует мобильное оборудование для отбеливания зубов
Стоматологическая клиника Star Smile первой в Киеве использует мобильное оборудование для отбеливания зубов

"Услуги предоставляет ООО " СТАР СМАИЛ "(код ЕГРПОУ 43887482). Лицензия на осуществление деятельности по медицинской практике выдана на основании приказа МЗ Украины № 1365 от "06" июля 2021"

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