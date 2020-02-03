Стоит ли бросать на самом деле: ученые выяснили новый факт о вреде курения

 
Ексклюзивы
1/5
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 945
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5166
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1260
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2340
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1557
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1593
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18306
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5301
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3933
Фото
Все фото
3
19
7
6
20
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Из-за редкой патологии женщину считают ведьмой
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Аллергия, инфаркт и холодовой шок - эксперт рассказал об опасностях от купания на Крещение
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Мужчина изобрел необычный способ преодолеть депрессию и одиночество
Видео
Все видео
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Мужчина узнал, что прожил 20 лет с зубом в носу
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Анита Луценко показала упражнение, которое держит мышцы тела в тонусе
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Фитнес-тренер Анита Луценко показала идеальное упражнение для людей с пассивным образом жизни
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Фитнес-тренер Анита Луценко показала действенные упражнения для ягодиц и стального пресса
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 360
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3051
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25948
Колонка
02 февраля 2020
Просмотров: 684
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 12:06

Стоит ли бросать на самом деле: ученые выяснили новый факт о вреде курения

  Комментировать
Стоит ли бросать на самом деле: ученые выяснили новый факт о вреде курения
Уже с первого дня без табака риск заболеть раком легких значительно снижается. ФОТО: wmj.ru

Вред от курения не является непоправимым. После отказа человека от сигарет легкие способны самостоятельно восстанавливать мутировавшие под воздействием табака клетки.

Такие результаты показало исследование британских ученых, сообщает ВВС.

Ранее считалось, что восстановить мутировавшие под воздействием курения клетки невозможно даже при условии полного отказа от сигарет. Недавнее исследование это опровергло. Ученым удалось выяснить, что даже у курильщиков со значительным стажем в легких остается небольшое количество здоровых клеток, которые способны "лечить" вызванные курением канцерогенные мутации и тем самым предотвратить зарождение рака.

После отказа человека от курения, эти клетки начинают расти и постепенно замещают собой поврежденные. В результате до 40% легочной ткани со временем полностью восстанавливается — прежде поврежденные клетки становятся точно такими же, как и у людей, никогда сигарет не касавшихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доказан вред электронных сигарет - данные исследования ВОЗ

Как показало исследование, процесс самоисцеления легких запускается даже у тех, кто, прежде чем бросить, в течение 40 лет выкуривал по пачке сигарет в день.

"Это реальная мотивация для отказа от курения. Люди, которые бросают эту привычку, получают двойную пользу — предотвращают дальнейшее разрушение клеток и дают своим легким шанс частично восстановиться", — отмечает эксперт британской организации Cancer Research UK, доктор Рейчел Орритт.

Правительство предложило продавать сигареты с 21 года. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоит ли бросать на самом деле: ученые выяснили новый факт о вреде курения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 32266
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 29693
&quot;В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка&quot; - народный синоптик
"В Украине должны были быть морозы. Куда делись - загадка" - народный синоптик
 Просмотров: 8028
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7488
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
Сурок Тимка спрогнозировал весну: когда придет тепло
5
 Просмотров: 7308
Здоровье
В Бангкоке за двое суток побороли коронавирус
В Бангкоке за двое суток побороли коронавирус Просмотров: 693
У 20 эвакуированных во Францию людей нашли симптомы коронавируса
У 20 эвакуированных во Францию людей нашли симптомы коронавируса Просмотров: 333
Украинские ученые готовятся представить тест на коронавирус
Украинские ученые готовятся представить тест на коронавирус Просмотров: 369
"Мы контролируем ситуацию" - Гончарук о коронавирусе
"Мы контролируем ситуацию" - Гончарук о коронавирусе Просмотров: 315
Продавать сигареты хотят с 21 года - законопроект
Продавать сигареты хотят с 21 года - законопроект 1 Просмотров: 567
Больше всего комментируют
8
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке, где искать деньги на газ
6
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
Олигарх оплатил поездку в Давос 15 "слугам" - Дубинский
Голосов: 944
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua