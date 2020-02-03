Стоит ли бросать на самом деле: ученые выяснили новый факт о вреде курения

Уже с первого дня без табака риск заболеть раком легких значительно снижается. ФОТО: wmj.ru

Вред от курения не является непоправимым. После отказа человека от сигарет легкие способны самостоятельно восстанавливать мутировавшие под воздействием табака клетки.

Такие результаты показало исследование британских ученых, сообщает ВВС.

Ранее считалось, что восстановить мутировавшие под воздействием курения клетки невозможно даже при условии полного отказа от сигарет. Недавнее исследование это опровергло. Ученым удалось выяснить, что даже у курильщиков со значительным стажем в легких остается небольшое количество здоровых клеток, которые способны "лечить" вызванные курением канцерогенные мутации и тем самым предотвратить зарождение рака.

После отказа человека от курения, эти клетки начинают расти и постепенно замещают собой поврежденные. В результате до 40% легочной ткани со временем полностью восстанавливается — прежде поврежденные клетки становятся точно такими же, как и у людей, никогда сигарет не касавшихся.

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Как показало исследование, процесс самоисцеления легких запускается даже у тех, кто, прежде чем бросить, в течение 40 лет выкуривал по пачке сигарет в день.

"Это реальная мотивация для отказа от курения. Люди, которые бросают эту привычку, получают двойную пользу — предотвращают дальнейшее разрушение клеток и дают своим легким шанс частично восстановиться", — отмечает эксперт британской организации Cancer Research UK, доктор Рейчел Орритт.

Правительство предложило продавать сигареты с 21 года. Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.