Статистика: сколько украинцев заболели на Covid-19

За сутки погибли только 99 человек. Фото: Reuters.

5 011 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 10 января. Среди них - 113 детей и 164 медработника.

Госпитализировали 2 100 человек, выздоровели - 5 292. Погибло 99 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В общем заработали 23 245 тестов. В частности методом ПЦР - 17 718, методом ИФА - 5 527.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (446), Киевской (405), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях и в Киеве (404).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 115 026 человек, выздоровели - 791 598 человек, летальных случаев - 19 767.

В Канаде зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавирусной инфекции, предположительно, мог появиться в Южно-Африканской Республике.