В Канаде обнаружили новый штамм Covid-19

Заболел человек, который недавно путешествовал. Фото: Pixabay

В Канаде зафиксирован первый случай заражения новым видом коронавирусной инфекции, предположительно, мог появиться в Южно-Африканской Республике.

Об этом в Twitter заявила главный санитарный врач провинции Альберта Данные Хинш.

По ее словам, заболел человек, недавно путешествовала.

"Человек находится на карантине и пока нет данных о том, что вирус инфицировал других людей", - написала Данни Хинш.

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В Китае снова вспыхнула эпидемия коронавируса. В двух городах Шицзячун и Синтай ввели жесткий карантин. Под ограничениями - почти 20 млн человек. Им на неделю запретили выходить из дома. Сейчас в мире зафиксировано 89,4 млн случаев инфицирования.