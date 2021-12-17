Штамм Omicron размножается в 70 раз быстрее Delta - исследование

Новый штамм Covid-19 размножался в бронхах примерно в 70 раз быстрее, чем его предшественник.
В легочной ткани Omicron развивался в 10 раз медленнее, что, как считают ученые, может быть индикатором того, что вызванное этим штаммом заболевание будет протекать в более легкой форме, сообщает The Guardian со ссылкой на результаты исследования, проведенного учеными из Университета Гонконга.
Майкл Чан Чивай, руководивший исследованием, сказал, что эти результат следует интерпретировать с осторожностью, потому что тяжесть заболевание определяется не только скоростью репликации вируса, но и иммунным ответом человека.
"Вирус может вызвать более тяжелую форму заболевания и смерть, даже если сам вирус может быть менее патогенным", – отметил ученый.
Поэтому, по мнению ученого, общая угроза от варианта Omicron, вероятно, будет "очень значительной".
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Новый штамм коронавируса Omicron зафиксировали уже в 77 странах. В ВОЗ считают, что даже если он действительно вызывает менее тяжелое течение заболевания, большое количество случаев заболевания может снова перегрузить неподготовленные системы здравоохранения.
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