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вторник, 14 декабря 2021 22:31

В ВОЗ рассказали, в скольких странах уже нашли штамм Omicron

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В ВОЗ рассказали, в скольких странах уже нашли штамм Omicron
Штамм Omicron обнаружили уже в 77 странах. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса Omicron зафиксировали уже в 77 странах.

"Реальность такова, что он, вероятно, есть уже в большинстве стран, даже если он еще не был обнаружен", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус, сообщает сайт ВОЗ.

В ВОЗ считают, что даже если он действительно вызывает менее тяжелое течение заболевания, большое количество случаев заболевания может снова перегрузить неподготовленные системы здравоохранения.

"Я должен быть очень откровенным: вакцины сами по себе не выведут ни одну страну из этого кризиса. Страны могут и должны предотвращать распространение штамма Omicron с помощью ограничительных мер, работающих сегодня", - добавил глава ВОЗ.

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В феврале 2022 года ожидается новая волна коронавируса в Украине. Если уровень вакцинации в Украине достигнет 80%, то вспышки инфекции будут проходить проще.

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Дата
14
декабря

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