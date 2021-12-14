Новую волну коронавируса ожидают в феврале

Данилов призвал украинцев прививаться. Фото: Reuters

В феврале 2022 года ожидается новая волна коронавируса в Украине.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил во время презентации системы мониторинга пользования недрами, сообщает "РБК-Україна".

"С 15-20 февраля мы можем получить начало следующей волны. Для того чтобы ее не было, нам нужно вакцинироваться. То, что будет еще одна волна, мы уверены. Другое дело, насколько общество будет осознано, чтобы провакцинироваться и подойти очень спокойно к этим вещам. Но это прогноз, все зависит от того, каким образом будут вести себя наши граждане", - сказал он.

Данилов призвал украинцев прививаться.

"Нам нужно выходить на 300–400 тыс. вакцинированных. Более того, мы настаиваем на том, что нам необходимо вводить бустерную дозу. Начинать надо со стариков и предлагать людям, чтобы они шли в третий раз вакцинироваться", - добавил он.

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Если уровень вакцинации в Украине достигнет 80%, то вспышки инфекции будут проходить проще.

Компания Pfizer Inc 14 декабря сообщила, что окончательный анализ противовирусной таблетки против Covid-19 показал почти 90% эффективность в предыдущих медицинских учреждениях и защиты от смертей среди пациентов из групп высокого риска. А недавние лабораторные данные свидетельствуют о том, что препарат сохраняет эффективность против штамма Omicron.