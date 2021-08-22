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воскресенье, 22 августа 2021 04:28

Специалисты назвали 5 болезней, которые вызывает употребление фастфуда

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Специалисты назвали 5 болезней, которые вызывает употребление фастфуда
Кроме ожирения и избыточного веса такая пища может спровоцировать смертельные болезни. Фото: Pixabay

По данным Центра по контролю и профилактике заболевания, почти 40% людей регулярно питаются фастфудом и подвергают свой организм опасности. Как отмечают специалисты, кроме ожирения и избыточного веса такая еда может спровоцировать развитие еще пяти опасных заболеваний.

Какие заболевания могут у вас появиться, если вы регулярно питаетесь фастфудом, рассказали на портале Eatthis.

Сердечные заболевания
Питание с высоким содержанием насыщенных жиров и обработанных пищевых продуктов связаны с риском развития сердечных заболеваний. Кардиологи отмечают, что условно допустимая доза насыщенных жиров в сутки – не более 13 грамм. Один гамбургер или порция картошки фри – это уже 14 грамм. Очищенные зерна в таких продуктах повышают риск диабета, ожирения, а количество натрия могут спровоцировать повышение кровяного давления.

Метаболический синдром
В состав таких продуктов входит сода, которая в больших количествах может сильно подорвать ваше здоровье. Исследования показывают, что частое употребление газированных напитков с сахаром приводят к развитию метаболического синдрома – состояния, при котором повышается кровяное давление, уровень сахара в крови, уровень триглицеридов в крови, и понижению уровня холестерина ЛПВП (хорошего). Это ведет к увеличению объема талии, риску сердечных заболевания, диабету и слабоумию.

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Диабет 2 типа
Ожирение, употребление слишком большого количества сахара, большого количества обработанных продуктов – все это связано с риском развития диабета 2 типа, состоянием, при котором организм не может должным образом переработать сахар в крови. Это приводит к тому, что организм становится более устойчив к инсулину. Как показывают исследования, фастфуд дважды в неделю может повысить риск инсулинорезистентности в два раза за 15 лет.

Гипертония
В такой пище много жиров, калорий и натрия, которые негативно отображаются на кровяном давлении. Часто употребление повышает в разы риск развития гипертонии и повышенному кровяному давлению. А это, в свою очередь, несет в себе риск сердечных приступов и инсультов.

Рак
Как показывают исследования, употребление сахара и обработанного мяса могут увеличить риск развития онкологии. Продукты фабричного производства с высоким содержанием насыщенных жиров, сахара и соли повышают такой риск на 12%. В этот список входят сладости, жиры, соусы и обработанные пищевые продукты.

Медики назвали восемь наиболее распространенных продуктов, которые становятся причиной 90% случаев пищевой аллергии.

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