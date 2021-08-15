Какие продукты вызывают пищевую аллергию

Есть восемь наиболее распространенных продуктов, которые становятся причиной 90% случаев пищевой аллергии. Фото: Pixabay

Пищевая аллергия может проявляться через разных продуктов. Реакция обычно индивидуальна, но ученые составили список тех из них, которые вызывают острый отклик организма чаще всего.

Как сообщается на сайте управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, есть восемь наиболее распространенных продуктов, которые становятся причиной 90% случаев пищевой аллергии:

-молоко;

-яйця;

-рыба;

-молюскы (креветки, раки, крабы и другие);

-горихы (миндаль, фисташки, грецкие и другие);

-арахис;

-пшениця;

соя.

В 2021 году в список добавили кунжут. Реакция на него может особенно тяжело протекать у детей. Только около 20-30% из них перестанут реагировать на него с возрастом.

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Дети чаще всего страдают пищевой аллергией на арахис, молоко, сою, орехи, яйца и пшеницу, пишет Medical News Today. В некоторых случаях негативная реакция может пройти с возрастом.

У взрослых аллергию часто вызывают орехи, арахис, Рыба и моллюски. Чтобы выявить аллерген, врач может порекомендовать сделать специальные пробы. В тяжелых случаях пищевая аллергия способна вызвать анафилактический шок. И тогда потребуется немедленная медицинская помощь. Лучший способ избежать пищевой аллергии - не есть продукты, в которых чувствительный организм. В магазине стоит всегда проверять их состав, внимательно изучая упаковки.

Многие продукты теряют витамины и питательные вещества при приготовлении. Для максимальной пользы их рекомендует есть сырыми. Диетологи рассказали, какие именно.