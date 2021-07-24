Спасли от смертельной болезни. Украинским малышам бесплатно сделали самый дорогой укол в мире

Трое детей с Украины получили уникальный препарат "Золгенсма" стоимостью $ 2 млн. Это единственное лекарство в мире, которые могут спасти от спинальной мышечной атрофии (СМА).

Счастливчиками стали: Арсений с Тернопольщины, 1 год 9 месяцев, 8-месячная Алиса из Кривого Рога и девочка Ангелина из Сумской области, 1 год 10 месяцев. Уколы получили неделю назад в детской специализированной больнице "Охматдет". Выиграли в лотерею, которую проводит разработчик каждые две недели.

Автор: Лилия Мыцко Родители с детьми находятся под наблюдением врачей.

Претендентов подает больница, отбирают по возрасту и медицинским критериям. Препарат работает на генном уровне и "ремонтирует" ДНК. Полностью болезнь не лечит, однако помогает остановить ее прогрессирование.

Это инновационный метод медицины, работает с помощью внедрения в гены человека, рассказала заведующая инфекционного боксированного отделения для детей младшего возраста в "Охматдете" Ольга Зарудняя.

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"Спинальная мышечная атрофия - это дефект или отсутствие гена в пятой хромосоме. У детей страдают мотонейроны - связи, которые обеспечивают сокращение и движение мышц. Когда мы вносим "Золгенсму" в организм, она разносится и попадает в дефектное место. После приживания - производит белок, который участвует в работе мотонерйонив", - пояснила врач.

Одна из девочек впервые улыбнулась

Все пациенты во время лечения становятся ей близкими. Радуется вместе с родителями, когда удается улучшить состояние детей, и волнуется вместе с ними.

"Они не могут поднять ни руки, ни ноги. Поднимешь - падают. Лежат, как солдатики. Трое счастливчиков выиграли себе эту возможность. Надеюсь, что они не последние. Не представляю, как самостоятельно можно собрать такие деньги. Они умные, имеют развитый интеллект . Когда родители разговаривали с журналистами, одна из девочек впервые улыбнулась. Когда-то эти дети, мы их называем СМАйлики, были обречены. Сейчас есть шанс на жизнь", - говорит Зарудняя.

Автор: Лилия Мыцко В Украине пока нет возможности получить лечение бесплатно.

Родители все время собирали средства, однако их хватало только на поддержание жизнедеятельности детей.

"Это счастье. Мы стучали во все двери, чтобы наконец получить препарат. Сравнительно быстро все произошло. Дети в Украине годами собирают иногда. Поставили диагноз в мае. Наш ребенок угасал и практически был обездвижен. Сейчас с каждым днем ​​мы становимся сильнее, после укола начали двигать ручками", - рассказывает мама 8-месячной Алисы Галина Шевчик.

Семья собрала только 8 млн грн из необходимых 65 млн грн. Получали лечение благодаря благотворительной деятельности фармкомпаний. Государственной поддержки детей с такими заболеваниями нет. Обращались за помощью в органы власти, однако никто ничего не мог сделать.

Трудно осознавать, что твой ребенок смертельно болен, а в стране нет лечения

"Болезнь прогрессировала. Дочь ела сама, развивалась обычно, а потом в один момент начала ослабевать. Мы не могли вовремя остановить, ведь не могли платить. Трудно осознавать, что твой ребенок смертельно болен, а в стране нет лечения. Чувствуешь себя беспомощной" , - говорит Галина.

Автор: Лилия Мыцко Самостоятельно собрать средства не удалось.

Во всех странах Европы государство помогает больным СМА. Можно поехать в Польшу и получить лечение за рубежом. В Украине нет даже питания и определенных медикаментов, которые необходимы детям с таким диагнозом.

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"Плохо, что нет психологической поддержки для родителей. Врач говорила: езжайте домой - собирайте на препарат, а в следующий раз проверяться нужно. Первое время закрываешься в себе. Я стояла на балконе с ребенком, потому что на улицу боялись выходить, чтобы не заболеть, и думала - сейчас прыгну. Но остановилась", - сказала Марина Сорокина, мама Ангелины, 1 год 10 месяцев.

Автор: Лилия Мыцко Марина Сорокина считает, что для родителей должны обеспечивать психологическую поддержку.

До 1 июня в Украине не было обязательных обследований, которые обнаруживают СМА.

"Во время беременности ничего не было видно. Мне гинеколог сказал, что первый ребенок здоров, то со второй тоже все будет хорошо. Анализов никаких не сдавали, никто не предупреждал, что надо проверить наличие поврежденного гена. Однако хорошо, что недавно президент подписал указ о введение обязательных сринингив на такие тяжелые заболевания", - говорит Шевчук.

После укола дети чувствуют себя хорошо. Прогресс начали замечать уже через несколько дней. Мышцы детей становятся крепче и позволяют малышам двигаться.

Недавно такой дорогой укол сделали 7-месячному Дмитрию Свичинскому из Одессы в детской больнице города Сан-Антонио, США. В самолете в Чикаго ребенку стало хуже. Оттуда в Сан-Антонио семья добиралась земным транспортом. 8 июля попали в клинику. К процедуре готовили неделю. За 80 дней семья Свичинский собрала 65 млн грн на лечение сына. Сбор средств проводили в интернете.