Спасли от смертельной болезни. Украинским малышам бесплатно сделали самый дорогой укол в мире

 
Ексклюзивы
1/5
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 1557
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 261
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 81
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8127
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 639
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 378
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 522
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 252
Фото
Все фото
5
4
3
4
10
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 657
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1179
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 486
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1134
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 225
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 12:11

Спасли от смертельной болезни. Украинским малышам бесплатно сделали самый дорогой укол в мире

  Комментировать

Трое детей с Украины получили уникальный препарат "Золгенсма" стоимостью $ 2 млн. Это единственное лекарство в мире, которые могут спасти от спинальной мышечной атрофии (СМА).

Счастливчиками стали: Арсений с Тернопольщины, 1 год 9 месяцев, 8-месячная Алиса из Кривого Рога и девочка Ангелина из Сумской области, 1 год 10 месяцев. Уколы получили неделю назад в детской специализированной больнице "Охматдет". Выиграли в лотерею, которую проводит разработчик каждые две недели.

Автор: Лилия Мыцко
  Родители с детьми находятся под наблюдением врачей.
Родители с детьми находятся под наблюдением врачей.

Претендентов подает больница, отбирают по возрасту и медицинским критериям. Препарат работает на генном уровне и "ремонтирует" ДНК. Полностью болезнь не лечит, однако помогает остановить ее прогрессирование.

Это инновационный метод медицины, работает с помощью внедрения в гены человека, рассказала заведующая инфекционного боксированного отделения для детей младшего возраста в "Охматдете" Ольга Зарудняя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский наградил 12-летнюю девочку, которая спасла детей от наводнения

"Спинальная мышечная атрофия - это дефект или отсутствие гена в пятой хромосоме. У детей страдают мотонейроны - связи, которые обеспечивают сокращение и движение мышц. Когда мы вносим "Золгенсму" в организм, она разносится и попадает в дефектное место. После приживания - производит белок, который участвует в работе мотонерйонив", - пояснила врач.

Одна из девочек впервые улыбнулась

Все пациенты во время лечения становятся ей близкими. Радуется вместе с родителями, когда удается улучшить состояние детей, и волнуется вместе с ними.

"Они не могут поднять ни руки, ни ноги. Поднимешь - падают. Лежат, как солдатики. Трое счастливчиков выиграли себе эту возможность. Надеюсь, что они не последние. Не представляю, как самостоятельно можно собрать такие деньги. Они умные, имеют развитый интеллект . Когда родители разговаривали с журналистами, одна из девочек впервые улыбнулась. Когда-то эти дети, мы их называем СМАйлики, были обречены. Сейчас есть шанс на жизнь", - говорит Зарудняя.

Автор: Лилия Мыцко
  В Украине пока нет возможности получить лечение бесплатно.
В Украине пока нет возможности получить лечение бесплатно.

Родители все время собирали средства, однако их хватало только на поддержание жизнедеятельности детей.

"Это счастье. Мы стучали во все двери, чтобы наконец получить препарат. Сравнительно быстро все произошло. Дети в Украине годами собирают иногда. Поставили диагноз в мае. Наш ребенок угасал и практически был обездвижен. Сейчас с каждым днем ​​мы становимся сильнее, после укола начали двигать ручками", - рассказывает мама 8-месячной Алисы Галина Шевчик.

Семья собрала только 8 млн грн из необходимых 65 млн грн. Получали лечение благодаря благотворительной деятельности фармкомпаний. Государственной поддержки детей с такими заболеваниями нет. Обращались за помощью в органы власти, однако никто ничего не мог сделать.

Трудно осознавать, что твой ребенок смертельно болен, а в стране нет лечения

"Болезнь прогрессировала. Дочь ела сама, развивалась обычно, а потом в один момент начала ослабевать. Мы не могли вовремя остановить, ведь не могли платить. Трудно осознавать, что твой ребенок смертельно болен, а в стране нет лечения. Чувствуешь себя беспомощной" , - говорит Галина.

Автор: Лилия Мыцко
  Самостоятельно собрать средства не удалось.
Самостоятельно собрать средства не удалось.

Во всех странах Европы государство помогает больным СМА. Можно поехать в Польшу и получить лечение за рубежом. В Украине нет даже питания и определенных медикаментов, которые необходимы детям с таким диагнозом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Младенцам будут делать 21 тест на генетические болезни

"Плохо, что нет психологической поддержки для родителей. Врач говорила: езжайте домой - собирайте на препарат, а в следующий раз проверяться нужно. Первое время закрываешься в себе. Я стояла на балконе с ребенком, потому что на улицу боялись выходить, чтобы не заболеть, и думала - сейчас прыгну. Но остановилась", - сказала Марина Сорокина, мама Ангелины, 1 год 10 месяцев.

Автор: Лилия Мыцко
  Марина Сорокина считает, что для родителей должны обеспечивать психологическую поддержку.
Марина Сорокина считает, что для родителей должны обеспечивать психологическую поддержку.

До 1 июня в Украине не было обязательных обследований, которые обнаруживают СМА.

"Во время беременности ничего не было видно. Мне гинеколог сказал, что первый ребенок здоров, то со второй тоже все будет хорошо. Анализов никаких не сдавали, никто не предупреждал, что надо проверить наличие поврежденного гена. Однако хорошо, что недавно президент подписал указ о введение обязательных сринингив на такие тяжелые заболевания", - говорит Шевчук.

После укола дети чувствуют себя хорошо. Прогресс начали замечать уже через несколько дней. Мышцы детей становятся крепче и позволяют малышам двигаться.

Недавно такой дорогой укол сделали 7-месячному Дмитрию Свичинскому из Одессы в детской больнице города Сан-Антонио, США. В самолете в Чикаго ребенку стало хуже. Оттуда в Сан-Антонио семья добиралась земным транспортом. 8 июля попали в клинику.

К процедуре готовили неделю. За 80 дней семья Свичинский собрала 65 млн грн на лечение сына. Сбор средств проводили в интернете.

Автор: Лилия МЫЦКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спасли от смертельной болезни. Украинским малышам бесплатно сделали самый дорогой укол в мире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 10440
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8136
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 7047
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6750
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 6211
Здоровье
В ВОЗ рассказали, как победить коронавирус
В ВОЗ рассказали, как победить коронавирус Просмотров: 144
Не Delta: ученые изучают новый штамм Covid-19
Не Delta: ученые изучают новый штамм Covid-19 Просмотров: 333
Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили за сутки
Коронавирус в Украине: сколько больных обнаружили за сутки Просмотров: 486
Подростков позволили прививать еще одной вакциной
Подростков позволили прививать еще одной вакциной Просмотров: 126
В Украине появятся американские лекарства от коронавируса
В Украине появятся американские лекарства от коронавируса Просмотров: 297
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
1
"Это выгодно России" - Кулеба прокомментировал соглашение между США и Германией
1
ЕС готов поддержать продление транзита газа через Украину
Голосов: 1086
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть