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понедельник, 29 ноября 2021 14:11

Соvid-реанимации области на 100% заполнены больными

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Соvid-реанимации области на 100% заполнены больными
Власти Одесской области сообщили о полной занятости кроватей в "ководных" реанимациях Фото: pixabay.com

Реанимационные койки Covid-больниц в Одесской области заполнены на 100%, детские на 55%. Общая занятость коек в таких больницах составляет 46%.

Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одессы Наталья Одарий-Захарьева, пишет "Радио Свобода".

"Такое незначительное улучшение стало возможным благодаря строгим ограничениям красной зоны и населению, которое нас услышало и пошло на вакцинацию. Я бы осталась в красной зоне как минимум до конца года. Вы понимаете почему. Это не локдаун, но определенные ограничения. Люди должны понять, что никого прививки не обойдут", - сказала она.

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Добавила, что в Одесской области работает 11 кислородных станций в больницах, шесть станций монтируется. На это выделили 14 млн грн из государственного бюджета и 3 млн грн из бюджета Одесской области.

Постепенно дополнительно развернутые койки в коронавирусных больницах будут сворачивать. В то же время больницы первой волны останутся в резерве и будут получать средства независимо от наличия пациентов, отметила директор департамента. Сейчас привлечены 28 Covid-больниц с 4025 койками.

За сутки 28 ноября в Украине обнаружили 5804 новых больных коронавирусом. Из них детей - 530, медработников - 72. Выздоровели за минувшие сутки 10 477 человек, умерли - 297.

В Одесской области за сутки подтвердили 303 случая коронавируса. Треть из них в Одессе. 23 больных скончались.

По состоянию на 29 ноября, по крайней мере, одну дозу вакцины получили 696 217 человек - 29,5% населения области. Более 600 тыс. из них полностью вакцинированы - это более четверти населения. Все, кто сейчас лечится в реанимациях, не вакцинированы, отметила Одарий-Захарьева.

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Дата
29
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