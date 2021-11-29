Коронавирус в Украине: в каких областях все еще напряженная ситуация

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели более 3,4 млн. человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 28 ноября в Украине обнаружили 5804 новых больных коронавирусом. Из них детей – 530, медработников – 72. В больницы попали 2082 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 10 477 человек, умерли – 297, сообщили в Министерстве здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (473), Донецкой (457), Николаевской (401), Винницкой (373) областях и Киеве (431).

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 431 случай;

Винницкая область – 373 случая;

Волынская область – 303 случая;

Днепропетровская область – 473 случая;

Донецкая область – 457 случаев;

Житомирская область – 310 случаев;

Закарпатская область – 150 случаев;

Запорожская область – 334 случая;

Ивано-Франковская область – 146 случаев;

Киевская область – 295 случаев;

Кировоградская область – 145 случаев;

Луганская область – 25 случаев;

Львовская область – 203 случая;

Николаевская область – 401 случай;

Одесская область – 303 случая;

Полтавская область – 232 случая;

Ровенская область – 109 случаев;

Сумская область – 58 случаев;

Тернопольская область – 158 случаев;

Харьковская область – 235 случаев;

Херсонская область – 64 случая;

Хмельницкая область – 122 случая;

Черкасская область – 236 случаев;

Черновицкая область – 108 случаев;

Черниговская область – 133 случая.

За все время пандемии в Украине заболели 3 427 827 человек, выздоровели 2 920 714, умерли - 85 414 пациентов.

27 ноября в мире диагностировали более 389 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего в Германии, Великобритании, России. Больше всего в мире смертей за сутки от коронавируса в России (1224), Украине (400), Мексике (245). В Европе по суточной смертности от коронавируса лидируют Россия, Украина, Греция.