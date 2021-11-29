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понедельник, 29 ноября 2021 07:50

Украина – вторая в мире и Европе по суточной смертности от Covid

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Украина – вторая в мире и Европе по суточной смертности от Covid
За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у более 3, 4 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

27 ноября в мире диагностировали более 389 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше - в Германии, Британии, России.

Больше всего смертей за сутки от коронавируса в России (1224), Украине (400), Мексике (245), по данным сайта Worldometers.

Отмечается, что в Германии было зафиксировано более 38 тыс. новых больных, в Британии – более 37 тыс. в России – более 33 тыс. человек.

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Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Франция и Нидерланды. Украина – на 14 месте.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия и Британия. По суточной смертности от коронавируса - Россия, Украина, Греция.

За все время пандемии выздоровели после болезни 236 384 415 человек. Умерли – 5 217 086 пациентов.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 422 023 человек, из них 2 910 237 выздоровели. 85 117 пациентов – умерли.

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