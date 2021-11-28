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воскресенье, 28 ноября 2021 09:35

От коронавируса умерли более 85 тыс. украинцев

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От коронавируса умерли более 85 тыс. украинцев
Больше всего больных обнаружили на Днепропетровщине. Фото: BBC

За сутки 27 ноября в Украине зафиксировали 7483 случаев заболевания Covid-19.

Госпитализировали 3 456 человек, умерли 400 пациентов, выздоровели 10 270 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения

Среди новых больных 774 ребенка и 105 медработников.

Антилидером и по новым случаям заболевания, и по летальным случаям является Днепропетровская область (698 и 69 случаев). В Киеве 549 новых случаев заболевания и 31 летальный случай.

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Третья по количеству новых случаев Винницкая область (548 случаев заболевания и 25 летальных), четвертая Киевская область (433 случая болезни и 6 летальных), пятая Запорожская (415 случаев болезни и 37 смертей), шестая – Хмельницкая (408 больных и 6 умерших) за сутки).

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 3 422 023 человек, из них 2 910 237 выздоровели, 85 117 умерли.

26 ноября в Украине выявили 14 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 1296 детей и 212 медработников. Выздоровели за сутки 22 946 человек, смертельных случаев – 568.

По состоянию на субботу, 27 ноября, Киев и 18 областей Украины находятся в красной зоне карантина. Там превышены показатели Covid-госпитализаций, а также коэффициент обнаружения инфицирования коронавирусом.

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28
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