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Смертельные килограммы: назвали опасный вес для беременных

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Смертельные килограммы: назвали опасный вес для беременных
За неделю беременная должна набирать не более 350 граммов Фото: zhenskij-sajt.ru

Во время беременности женщина должна набрать не более 12 килограммов. За неделю должно быть по 350 г. С такой нагрузкой организм справляется. Если набирает больше, то перегружается.

Об этом рассказывает столичный гинеколог Виктор Левицкий.

Если набирать больший вес - разовьется поздний токсикоз. Проявляется после 20-й недели беременности. Появляются отеки, белок выделяется с мочой. Повышается давление, женщину тошнит.

"Тело отекает, и возникает спазм сосудов мозга и почек. Женщины удивляются, почему происходят инсульты или почечная недостаточность. Такие спазмы уменьшается объем циркуляции крови. От этого повреждаются внутренние стенки сосудов - и они трескаются. Жидкость выливается и образуются отеки", - уточняет врач.

Первыми отекают ноги, потом руки и живот. Когда гинеколог прикладывает трубку, чтобы услышать детское сердцебиение, у беременной на животе остается след - круг. Отекает лицо.

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Чтобы уберечь женщин от этого состояния следует:

1. Регулярно обследоваться у гинеколога, сдавать анализы, контролировать вес и режим питания.

2. Женщинам ограничивают употребление соли.

3. Назначают фитопрепараты, мочегонные сборы и витамины для лучшего кровотока в плаценте.

4. Дважды в неделю следует проводить разгрузочные дни.

5. При повышении белка в моче и давления до 160/90, беременных кладут в больницу на 10 дней. Ситуация повторится, если после выписки не следовать рекомендациям врача.

Несвоевременная смена прокладок приводит к появлению дисбактериоза. Тогда появляется опрелость, белые выделения с резким запахом и зуд. У здоровой женщины не должно выделений.

Дисбактериоз влагалища активируется зимой. Тогда у женщин ослабевает иммунитет из-за смены погоды. Микрофлора нарушается постепенно, первые сигналы дает за неделю.

Автор: Екатерина Романчук
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