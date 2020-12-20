Случаев Covid-19 уменьшилось: назвали последние цифры заболеваемости в Украине

Сколько случаев коронавируса 20 декабря. Изображение: poglyad.tv

20 декабря в Украине зафиксировали уже 964 тысяч случаев COVID-19. За сутки количество случаев показывает тенденцыю к снижению.

"8325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы - 3037 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 6626 человек; осуществлено тестирований за сутки - 39 941 (в том числе методом ПЦР - 32234, методом ИФА - 7707).

За все время пандемии в Украине: выздоровели - 581 162 человека; летальных исходов - 16 585;

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях", - добавил глава Минздрава.

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Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 100450 случаев;

Винницкая область - 20 956 случаев;

Волынская область - 30 457 случаев;

Днепропетровская область - 52 557 случаев;

Донецкая область - 32 255 случаев;

Житомирская область - 36 401 случай;

Закарпатская область - 27 098 случаев;

Запорожская область - 47 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;

Киевская область - 53 007 случаев;

Кировоградская область - 7785 случаев;

Луганская область - 8759 случаев;

Львовская область - 56 763 случая;

Николаевская область - 26 631 случай;

Одесская область - 63 938 случаев;

Полтавская область - 31 577 случаев;

Ровенская область - 38 536 случаев;

Сумская область - 37 994 случая;

Тернопольская область - 32 392 случая;

Харьковская область - 65 312 случаев;

Херсонская область - 15 653 случая;

Хмельницкая область - 36 755 случаев;

Черкасская область - 34 731 случай;

Черновицкая область - 38152 случаи;

Черниговская область - 27 132 случая.

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.