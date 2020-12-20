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Случаев Covid-19 уменьшилось: назвали последние цифры заболеваемости в Украине

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Случаев Covid-19 уменьшилось: назвали последние цифры заболеваемости в Украине
Сколько случаев коронавируса 20 декабря. Изображение: poglyad.tv

20 декабря в Украине зафиксировали уже 964 тысяч случаев COVID-19. За сутки количество случаев показывает тенденцыю к снижению.

"8325 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 декабря. В частности, заболели 443 ребенка и 306 медработников", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы - 3037 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 6626 человек; осуществлено тестирований за сутки - 39 941 (в том числе методом ПЦР - 32234, методом ИФА - 7707).

За все время пандемии в Украине: выздоровели - 581 162 человека; летальных исходов - 16 585;

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (814), г. Киев (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях", - добавил глава Минздрава.

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Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 100450 случаев;
Винницкая область - 20 956 случаев;
Волынская область - 30 457 случаев;
Днепропетровская область - 52 557 случаев;
Донецкая область - 32 255 случаев;
Житомирская область - 36 401 случай;
Закарпатская область - 27 098 случаев;
Запорожская область - 47 219 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;
Киевская область - 53 007 случаев;
Кировоградская область - 7785 случаев;
Луганская область - 8759 случаев;
Львовская область - 56 763 случая;
Николаевская область - 26 631 случай;
Одесская область - 63 938 случаев;
Полтавская область - 31 577 случаев;
Ровенская область - 38 536 случаев;
Сумская область - 37 994 случая;
Тернопольская область - 32 392 случая;
Харьковская область - 65 312 случаев;
Херсонская область - 15 653 случая;
Хмельницкая область - 36 755 случаев;
Черкасская область - 34 731 случай;
Черновицкая область - 38152 случаи;
Черниговская область - 27 132 случая.

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

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Дата
20
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