Covid-19 не утихает: сообщили последние данные о количестве больных в Украине

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.
Всего имеем 956 123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях.
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Количество заболеваний в регионах:
м. Киев - 99694 случаи;
Винницкая область - 20 781 случай;
Волынская область - 30 197 случаев;
Днепропетровская область - 52 068 случаев;
Донецкая область - 31 929 случаев;
Житомирская область - 36 061 случай;
Закарпатская область - 27 003 случая;
Запорожская область - 46 544 случая;
Ивано-Франковская область - 41 798 случаев;
Киевская область - 52 415 случаев;
Кировоградская область - 7707 случаев;
Луганская область - 8640 случаев;
Львовская область - 56 442 случая;
Николаевская область - 26 260 случаев;
Одесская область - 63124 случаи;
Полтавская область - 31 433 случая;
Ровенская область - 38 315 случаев;
Сумская область - 37 612 случаев;
Тернопольская область - 32 235 случаев;
Харьковская область - 64 792 случая;
Херсонская область - 15 449 случаев;
Хмельницкая область - 36 360 случаев;
Черкасская область - 34 451 случай;
Черновицкая область - 37 949 случаев;
Черниговская область - 26 864 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Владимир Зеленский заявил, что люди с временно оккупированных территорий смогут вакцинироваться от коронавируса в Украине. На появление вакцины в Украине ждут в конце первого квартала следующего года.
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