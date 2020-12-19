Covid-19 не утихает: сообщили последние данные о количестве больных в Украине

19 декабря на Covid-19 заболели 11742 человека. Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на 19 декабря 2020 года зафиксировали 11 742 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 547 детей и 481 медработник.

Всего имеем 956 123 инфицированных. Из них 574 536 человек выздоровели (13314 за минувшие сутки), 16469 - умерли (213 за вчера).

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях.

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Количество заболеваний в регионах:

м. Киев - 99694 случаи;

Винницкая область - 20 781 случай;

Волынская область - 30 197 случаев;

Днепропетровская область - 52 068 случаев;

Донецкая область - 31 929 случаев;

Житомирская область - 36 061 случай;

Закарпатская область - 27 003 случая;

Запорожская область - 46 544 случая;

Ивано-Франковская область - 41 798 случаев;

Киевская область - 52 415 случаев;

Кировоградская область - 7707 случаев;

Луганская область - 8640 случаев;

Львовская область - 56 442 случая;

Николаевская область - 26 260 случаев;

Одесская область - 63124 случаи;

Полтавская область - 31 433 случая;

Ровенская область - 38 315 случаев;

Сумская область - 37 612 случаев;

Тернопольская область - 32 235 случаев;

Харьковская область - 64 792 случая;

Херсонская область - 15 449 случаев;

Хмельницкая область - 36 360 случаев;

Черкасская область - 34 451 случай;

Черновицкая область - 37 949 случаев;

Черниговская область - 26 864 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Владимир Зеленский заявил, что люди с временно оккупированных территорий смогут вакцинироваться от коронавируса в Украине. На появление вакцины в Украине ждут в конце первого квартала следующего года.