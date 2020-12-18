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пятница, 18 декабря 2020 23:59

Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский

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Жители временно оккупированных территорий могут сделать прививку от Covid-19 в Украине - Зеленский
Зеленский записал новое обращение. Фото: Президент Украины

Владимир Зеленский заявил, что люди с временно оккупированных территорий смогут вакцинироваться от коронавируса в Украине.

На появление вакцины в Украине ждут в конце первого квартала следующего года, сказал президент в своем видеообращении.

"Мы продолжаем работать для получения Украиной вакцины от коронавируса, очень ждем ее в конце первого квартала 2021 года. Минздрав уже разработало национальный план вакцинации. Первыми ее получат наши медики и военные, а также соцработники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно , в план вакцинации будут внесены наши граждане с временно оккупированных территорий. мы не забываем о них, это наши люди, наши украинцы, и мы делаем все, чтобы они это чувствовали", - сказал Зеленский.

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Напомним, также Зеленский пообещал выплатить шахтерам зарплату.

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